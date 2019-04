Luxemburg darf sich glücklich schätzen, diesen Großherzog Jean als Staatschef gehabt zu haben.

Einer von uns

„Léif Lëtzebuerger“. Diese freundliche Begrüßung durch Großherzog Jean klingt vielen noch im Ohr, nicht zuletzt wegen der in Erinnerung gebliebenen Weihnachtsansprachen des Staatsoberhauptes im Fernsehen seit den 1970er-Jahren. Nun ist seine Stimme für immer verstummt. Luxemburg trauert.

Großherzog Jean wurde 98 Jahre alt. 36 Jahre, von 1964 bis 2000, stand er an der Spitze des Landes. Aber seine Beliebtheit in der Bevölkerung reichte weit über seine Regentschaft hinaus. Auch nach seinem Rückzug ins Private freute man sich, wenn der Hof hin und wieder Fotos veröffentlichte, die den rüstigen Großherzog am Strand von Cabasson im Kreis seiner Familie zeigten oder bei einem seiner immer seltener werdenden Konzertbesuche in der Philharmonie. Bedeuteten die Bilder doch, dass es ihm gut ging.

Auf respektvoll-joviale Art haben die Luxemburger „de Prënz Jang“ immer als einen der Ihren gesehen.

Die Popularität von Großherzog Jean und seine über alle Zweifel erhabene Legitimation als Staatschef gründen in seiner tiefen Verwurzelung mit dem Land, seinen Menschen und seiner Geschichte. Seinem verfassungsmäßigen Auftrag folgend, führte er mit militärischer Disziplin und ehernem Pflichtbewusstsein seinen Teil der Staatsgeschäfte aus. Zugleich haben die Luxemburger „de Prënz Jang“ auf respektvoll-joviale Art immer als einen der Ihren gesehen.

Schon im April 1939 war dies zu spüren, als das Land den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feierte und die Bedrohung von außen mit jedem Tag greifbarer wurde. Gut fünf Jahre später, bei der Befreiung am 10. September 1944, trugen die Luxemburger den jungen Erbgroßherzog wie einen Helden auf den Schultern.

Das Lebenswerk von Großherzog Jean lässt sich nicht losgelöst von jenem der Großherzogin Charlotte betrachten. Es war keine leichte Aufgabe für den neuen Großherzog, den Platz der fast mythisch verehrten Vorgängerin einzunehmen. Zusammen standen sie 81 Jahre lang an der Spitze des Landes, beginnend 1919, dem Jahr der Bestätigung von Monarchie und Dynastie im Referendum. Mutter und Sohn haben das Land in jeweils schwierigen Zeiten geführt und ihm jene Stabilität und innere Ruhe gegeben, die eine moderne, konstitutionelle Monarchie bieten kann, wenn es ihr gelingt, ein fast symbiotisches Vertrauensverhältnis mit der sie tragenden Bevölkerung einzugehen.

Großherzog Jean vermittelte den Luxemburgern das sichere Gefühl, dass er ihre Sorgen und Freuden teilte. „Ich weiß, dass das luxemburgische Volk sich in Ihnen wiedererkennt“, stellte Frankreichs Staatspräsident Mitterrand 1992 beim Staatsbesuch in Luxemburg respektvoll fest.

Großherzog Jean wurde gleichermaßen als integrer Mensch, fürsorgliches Familienoberhaupt und liebevoller Ehemann wahrgenommen. Dabei blieben ihm persönliche Prüfungen nicht erspart – wie der Unfall seines Sohnes Guillaume im Jahr des Thronwechsels sowie das Krebsleiden und der Tod seiner geliebten Frau, Großherzogin Joséphine-Charlotte, im Jahr 2005. Man darf annehmen, dass Großherzog Jean in seinen schwersten Stunden Trost gefunden hat im katholischen Glauben, der ihn mit vielen Landsleuten verband.

Großherzog Jean vermittelte den Luxemburgern das sichere Gefühl, dass er ihre Sorgen und Freuden teilte.

Die Ära des Wohlstands und der Stabilität, die sich während der Regentschaft von Großherzog Jean entfalten konnte, wird heute von jüngeren Generationen als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Mit seinem Tod droht ein bedeutendes Stück der Erinnerung daran zu verblassen, dass dieses goldene Zeitalter durchaus mit Leid und Entbehrung erkämpft werden musste. Es sei sein Wunsch, so Großherzog Jean in einer Rede vor seinen Kameraden der Anciens Combattants am 8. Mai 1970, dass die Jugend niemals solch bittere Erfahrung erleiden müsse. Dieser Wunsch gehört zum bleibenden Vermächtnis von Großherzog Jean und ist zugleich Auftrag an nachfolgende Generationen.

Als Großherzog Jean im Oktober 2000 die Staatsführung an seinen Sohn Henri weitergab, bescheinigte ihm der damalige Staatsminister Jean-Claude Juncker, den Dienst für sein Land ohne Fehler absolviert zu haben. „Mir ware stolz op Iech, mir si stolz op Iech a mir bleiwe stolz op Iech.“ Dieses Bekenntnis gilt noch immer. Luxemburg darf sich glücklich schätzen, diesen Großherzog Jean als Staatschef gehabt zu haben.

In dieser Stunde der Trauer entbietet das Luxemburger Wort der großherzoglichen Familie sein tief empfundenes, christliches Beileid.