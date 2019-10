Die Opposition hat das Budget 2020 von Finanzminister 2020 hart kritisiert. Die CSV wünscht sich mehr konkrete Ansagen, während Vertreter der Regierung die hohen Investitionen positiv hervorstreichen.

"Eine schöne Show": Die Reaktionen zum Budget 2020

Für die Budgetvorlage 2020 von Finanzminister Pierre Gramegna setzte es am Montag teils harsche Reaktionen. Während die CSV eine "klare Strategie" der Regierung vermisst, gab es von Seiten von Blau, Rot und Grün erwartungsgemäß positive Reaktionen.

Alex Bodry (Fraktionspräsident, LSAP):

"Es war eine ruhige und überlegte Rede des Finanzministers, die beweist, dass sich die Regierung nicht von ihrem Kurs abbringen lässt."

Eugène Berger (Fraktionspräsident, DP):



"Heute sehen wir, wo die Reise hingeht: Fast die Hälfte des Budgets geht in soziale Leistungen. Rund eine halbe Milliarde ist für den Klimaschutz vorgesehen."

Josée Lorsché (Fraktionspräsidentin, Déi Gréng):



"Die hohen Investitionen sind wichtig, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. 60 Prozent der CO2-Emissionen entstehen bekanntlich durch den Verkehr."

Martine Hansen (Fraktionspräsidentin, CSV)

"Wieder nichts Neues und nichts Konkretes. Neue Ideen und Visionen fehlen."

David Wagner (Abgeordneter, Déi Lénk):



"Die Rede von Pierre Gramegna war fast so inhaltslos wie jene des Premierministers vergangene Woche. Ich weiß nicht, welche Akzente die Regierung setzen will. Es ist jedenfalls nicht alles so grün, wie es scheint."

Marc Goergen (Abgeordneter, Piraten):



"Eine schöne Show. Auf den ersten Moment klingt es gut, die Details müssen wir erst analysieren."

Gast Gibéryen (Abgeordneter, ADR):



"Ein Finanzminister stellt seine Rede immer positiv dar, das ist normal. Es ist ein Budget, der weiter auf Rekordwachstum baut. Die Probleme im Wohnungsbau und der Mobilität werden dadurch noch größer."