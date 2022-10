Eine missglückte Reform, von der keiner spricht

Berufsausbildung Das Chaos lichtet sich

An der Berufsausbildung wurde schon viel herumgeschraubt. Am Mittwoch kündigte Bildungsminister Claude Meisch weitere Reformschritte an, die dazu beitragen sollen, die Berufsausbildung aufzuwerten und die Erfolgschancen der Berufsschüler zu verbessern.