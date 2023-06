Anhand von Rechenbeispielen erläutert der Autor seine Zweifel am Nutzen der Erneuerbaren Energien.

Politik 2 Min.

Analyse und Meinung

Eine gigantische Verschwendung

Anhand von Rechenbeispielen erläutert der Autor seine Zweifel am Nutzen der Erneuerbaren Energien.

Von Berthold Backes *

Wenn (frei nach Skakespeare) der Wahnsinn Methode hat, dann zeigt er sich überaus deutlich in den Realisierungen der Träumereien zum allseits beliebten Thema „ E rneuerbare E nergien“. In den allermeisten Fällen sind sie mit Dreisatz- und Prozentrechnung zu widerlegen, die man in der „École fondamentale“ lernt. Verständlicherweise machen die Befürworter der Erneuerbaren Energien hierum einen möglichst großen Bogen. Bisher hat man eigentlich viel zu selten den Aufwand und die Nutzung der Maschinerien zur Erzeugung elektrischer Energie aus Sonne und Wind einander gegenübergestellt.

Beginnen wir mit der Fotovoltaik. Pro kW-peak installierter Leistung und Jahr liefert eine Fotovoltaik-Anlage grob 1.000 kWh. Das Jahr hat nun aber 8.766 Stunden, sodass theoretisch ebenso viele kWh Strom zu produzieren wären, wenn die Sonne entsprechend scheinen würde. Das ergibt eine Nutzung von gerade elf Prozent, das heißt, knapp 90 Prozent der Anlagen sind dekorativ und werden nicht genutzt.

Bisher hat man eigentlich viel zu selten den Aufwand und die Nutzung der Maschinerien zur Erzeugung elektrischer Energie aus Sonne und Wind einander gegenübergestellt.

Für die Windenergie ist die Situation nur grob vergleichbar. Rechnerisch tragen die Betreiber der Anlagen die jährliche Erzeugung zu einem Haufen zusammen, der so hoch ist wie deren Nennleistung. Seine Grundfläche umfasst etwa 2.000 Stunden, in denen die Anlagen bei Betrieb mit nominaler Leistung die Jahreserzeugung abliefern würden, allgemein als Volllaststunden bezeichnet. Die übrigen fast 7.000 Stunden stehen die Anlagen rechnerisch still. Macht eine Nutzung von 23 Prozent, fast 80 Prozent sind sinnlos.

Bettel und Turmes nehmen am Nordsee-Gipfel teil Neun Staaten wollen den Ausbau der Windenergie vorantreiben. Luxemburg will sich an dem ehrgeizigen Projekt beteiligen.

Die genannten Zahlen gelten für den elektrischen Teil der Windenergieanlagen, der wesentlich schwächer ausgelegt ist als der windmechanische Teil und dennoch die allermeiste Zeit nicht genutzt wird. Eine Durchschnitts-Windenergieanlage an einem annehmbaren Standort im Binnenland erzeugt pro Jahr und je Quadratmeter von den Flügeln überstrichene Fläche etwa 600 kWh Strom.

Üblicherweise werden die Anlagen bei einer Windgeschwindigkeit von 18 m/s und mehr stillgelegt. Davon ausgehend, dass sie in der Lage sind, bis zu dieser Geschwindigkeit die Kraft des Windes zu nutzen und der Wind über die 8.766 Stunden eines Jahres mit 18 m/s weht, kommen je Quadratmeter überstrichene Fläche etwa 14.000 kWh zusammen. Stellt man ihnen die tatsächlich erzeugten 600 kWh gegenüber, ergibt sich eine Nicht-Nutzung der Windmechanik von 96 Prozent.

Eine „erschreckende“ Situation

Noch erschreckender ist die Situation der viel gepriesenen „Stromautobahnen“. Ein Beispiel: Es soll elektrische Energie per Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung transportiert werden über eine Entfernung von zum Beispiel 800 Kilometer bei einer Spannung von einer Million Volt. Die Verluste auf der Aluminium-Leitung selbst sollen geringer sein als fünf Prozent. Unter dieser Voraussetzung darf sie nur mit zwölf Prozent des Stromes belastet werden, den sie eigentlich tragen könnte. Bei einer Nutzung der angeschlossenen Erzeugungseinrichtungen Fotovoltaik und Windenergie von zehn beziehungsweise 20 Prozent werden die Leitungen nur zu ein bis zwei Prozent genutzt. Soll heißen: eine katastrophale Verschwendung von Ressourcen.

EU setzt sich höheres Ziel für erneuerbare Energien Bis 2030 sollen 42,5 Prozent des Bedarfs aus Wind-, Solar- oder Wasserkraft kommen. Bislang liegt dieser Wert bei 32 Prozent.

Summa summarum: Die Crux der Erneuerbaren Energien ist vielfältig. Um sie konstant verfügbar zu machen, ist ein riesiger Aufwand an kostenintensiven Speichermedien nötig, die mit sehr hohen Verlusten behaftet sind. Zudem werden sie, wie gezeigt, durch die niedrige Nutzbarkeit der Anlagen und die damit einhergehende Verschwendung infrage gestellt. Je schneller man mit dem Spuk der Erneuerbaren Energien aufhört, umso geringer ist die Gefahr, von der grausamen Realität eingeholt zu werden.

* Der Autor ist Diplomingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.