2021 brachte viel Leid: Im Rück- und Ausblick gehen Parlamentspräsident und -generalsekretär auf die Chamberarbeit ein. 2022 wird sich vieles tun.

Politik 1 2 Min.

Herausforderungen des Parlaments

"Eine Belastungsprobe für die Demokratie"

Annette WELSCH 2021 brachte viel Leid: Im Rück- und Ausblick gehen Parlamentspräsident und -generalsekretär auf die Chamberarbeit ein. 2022 wird sich vieles tun.

Per Video-Botschaft überbrachten am Montag Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) und Generalsekretär Laurent Scheeck ihre Neujahrswünsche. Sie blickten auf „kein einfaches Jahr“ zurück. „2021 war das Jahr eines harten Winters mit vielen Toten und viel Leid“, sagte Etgen. „Ich denke nicht nur an die Pandemie, sondern auch an die Überschwemmungen, die das Land trafen.“

Für die Chamber habe die Rückkehr auf den Krautmarkt zwar eine neue Normalität gebracht, aber „es war kein Siegeszug, unsere Gesundheit ist noch immer in Gefahr“, mahnte Etgen. Man habe nach und nach gelernt, mit dem Virus zu leben, habe durch die Impfungen Licht am Ende des Tunnels gesehen, aber in den letzten Monaten auch gemerkt, dass man noch nicht aus dem Tunnel heraus ist.

Schwer ins Gericht ging der Chamberpräsident mit den Corona-Leugnern. „Demonstratiounen, Kritik und Protest gehören zu einer gesunden Demokratie. Leute, die falsche Fakten, Angst und Unsicherheit instrumentalisieren, ist etwas anderes. Das lassen wir nicht zu.“ Falsche Fakten zu verbreiten habe nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. „Mehr als 900 Tote sind keine Meinung und es gibt auch keine Freiheit, das anders zu sehen.“

Mehr als 900 Tote sind keine Meinung und es gibt auch keine Freiheit, das anders zu sehen. Fernand Etgen

Demokratie war noch nie so stark

„Wir haben in Luxemburg eine Kultur des Pluralismus, der Toleranz und es Konsenses. Wir haben auch eine lebendige Streitkultur und reiben uns gerne aneinander“, betonte er. „Ja, unsere Demokratie gerät unter Druck, aber sie war noch nie so stark wie heute.“

"Intoleranz, Hass und Gewalt haben in Luxemburg keinen Platz" Die Chamber debattiert am Dienstag über die Corona-Proteste vom Wochenende. Verfolgen Sie die Sitzung auf dem Krautmarkt hier im Liveticker.

Unzufriedenheit könne und soll man zum Ausdruck bringen und die Chamber sei auch der Platz, vor dem man demonstrieren kommen dürfe. Aber zu versuchen, das Parlament zu stürmen, die Gëlle Fra zu besetzen, sich mit Judensternen zum Opfer zu machen, Politiker und Journalisten zu bedrohen - „damit verletzt man unsere tiefsten Werte“.

Neuer Internetsite und neues „Chamberbliedchen“

Im Herbst wird nun der neue Internetsite online gehen und die Reform des Chamber-Sitzungsberichts in Kraft treten. Dann wird er gedruckt und digital per Abonnement gratis verteilt. Man erwartet sich durch die verstärkte Zusammenarbeit mit dem Zentrum für politische Bildung auch regelmäßige Besuche von Schulklassen.

Chamber will das Vertrauen in die Politik stärken Die Abgeordneten führen ein Transparenzregister ein: Personen, die Einfluss auf ein Gesetzgebungsverfahren nehmen wollen, müssen sich eintragen.

In diesem Zusammenhang brach Etgen eine Lanze für die Jugendlichen: „Ich sehe immer wieder beim Jugendparlament oder beim Jugendkonvent wie interessiert und begeistert sie sind und welche Reife sie haben. Die jungen Menschen ab 16 Jahre sind reif dafür, selber verantwortungsvoll Entscheidungen zu treffen.“

Ein weiteres Projekt, das schon gut funktioniere sei der neue wissenschaftliche Dienst der Chamber. "Damit unterstützen wir den politischen Willen einer faktenbasierten parlamentareschen Arbeit." Seit Oktober wurden 16 Dossiers in Auftrag gegeben und viele Gutachten aus dem naturwissenschaftlichen und konstitutionellen Bereich wurden schon für die Abgeordneten fertig gestellt. Mit dem neuen Internetsite werden sie alle auch öffentlich zugänglich gemacht.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.