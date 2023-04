Ein positives wirtschaftliches Umfeld erfordert eine kohärente und langfristige Strategie, betonen die beiden Autoren.

Eine attraktive Wirtschaft für einen starken Sozialstaat

Von Laurent Mosar und Felix Retter *



Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Die Wirtschaft dient dem Menschen. Sie dient der kleinsten und der größten menschlichen Gemeinschaft: der Familie und dem Staat. Sie dient dem Allgemeinwohl, indem sie uns mit den Produkten versorgt, die wir zum täglichen Leben brauchen. Sie schafft Jobs und sorgt dafür, dass die Arbeitnehmer einen Lohn erhalten, der es ihnen ermöglicht, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.

Die Wirtschaft bildet aber auch die Grundlage für unseren Sozialstaat. Oder anders ausgedrückt: Wenn kein Geld erwirtschaftet wird und folglich keine Steuern bezahlt werden, können keine Sozialleistungen finanziert werden. Für einen starken Sozialstaat brauchen wir also eine starke Wirtschaft. Doch die Wirtschaft muss in einem stabilen politisch-ethischen Rahmen verankert sein, um Auswüchse zu verhindern. Die soziale und nachhaltige Marktwirtschaft, so wie sie in Luxemburg funktioniert, ist das Kernelement unseres Sozialmodells.

Wenn kein Geld erwirtschaftet wird und folglich keine Steuern bezahlt werden, können keine Sozialleistungen finanziert werden.

Damit die ökonomischen und sozialen Zahnräder unseres Gesellschaftsmodells wirksam ineinandergreifen können, brauchen die Unternehmen ein Umfeld, in dem sie sich entfalten können. Denn nur mit leistungsfähigen, sozial ausgerichteten und nachhaltig wirtschaftenden Betrieben können wir die Herausforderungen der Zukunft meistern. Nur so können wir unsere politische Stabilität und damit unseren Wohlstand langfristig absichern. Nur so bleibt Luxemburg ein Land, in dem wir gut und solidarisch zusammenleben können.

Wir brauchen also eine klare Wirtschaftsstrategie! Eine Null-Wachstums-Philosophie, so wie sie im Strategiepapier 2050 von Wirtschaftsminister Franz Fayot ins Spiel gebracht wurde, ist für die CSV keine Option! Denn Betriebe, die nicht wachsen dürfen, generieren weniger Profit und zahlen folglich weniger Steuern. Weniger Steuereinnahmen bedeuten im Umkehrschluss weniger Sozialleistungen!

Der Finanzplatz als treibende Kraft

Der Finanzplatz ist der mit Abstand wichtigste Pfeiler der luxemburgischen Wirtschaft. 2020 zeichnete der Finanzsektor für fast 80 Prozent der Einnahmen aus der Körperschaftssteuer und für ein Viertel des BIP verantwortlich. Während in den anderen Branchen eine Stagnation zu beobachten ist, ist der Anteil der Steuereinnahmen aus dem Finanzsektor in den vergangenen zehn Jahren stetig gestiegen. Dies zeigt, dass die Regierung es trotz großspuriger Ankündigungen nicht geschafft hat, die Wirtschaft zu diversifizieren und breiter aufzustellen. Wir sind also weiterhin vom Finanzplatz abhängig und müssen alles unternehmen, damit es ihm mittel- und langfristig gut geht. Dazu brauchen wir ein steuerliches Umfeld, das es den verschiedenen Akteuren erlaubt, wettbewerbsfähig zu bleiben und mit den direkten Konkurrenten aus Dublin, Paris oder London Schritt zu halten.

Luxemburg muss international zum Spitzenreiter der grünen Finanzen werden.

Um die Zukunftsfähigkeit des Finanzplatzes abzusichern, ist es unerlässlich, den Bereich „Green Finance“ auszubauen. Luxemburg muss international zum Spitzenreiter der grünen Finanzen werden. Die Regierung hat diese Entwicklung fast vollständig verschlafen!

Die CSV schlägt deshalb unter anderem vor, die Taxe d’abonnement für Fonds, die mehrheitlich in ESG-Finanzprodukte („Environment, Social and Governance“) investieren, ganz abzuschaffen. Wenn unser Finanzplatz grüner werden soll, muss es steuerliche Anreize für Privatinvestoren geben, die bereit sind, in ESG-konforme Produkte zu investieren. Wir brauchen ferner ein nationales Register für nicht-finanzielle Daten, das eine verlässliche ESG-Bewertung zulässt. Insgesamt müssen wir dafür sorgen, dass die Betriebe die Herausforderungen der energetischen Transformation besser meistern können, etwa indem sie einfacher und unkomplizierter an Bankkredite gelangen, die unter Umständen über eine Staatsgarantie abgesichert werden können.

Fehlende Weitsicht bei der Industriepolitik

Auch die Industrie braucht ein favorables Umfeld, wenn sie sich weiter entwickeln soll. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben uns schonungslos vor Augen geführt, wie abhängig die europäische Wirtschaft geworden ist, weil in der Vergangenheit ganze Produktionssparten in Drittstaaten ausgelagert wurden. Vor allem im Technologiebereich hinkt die Europäische Union den Mitstreitern aus den USA, aus China und aus Asien hinterher. Wenn wir nicht endgültig den Anschluss verlieren wollen, brauchen wir unverzüglich eine tiefgreifende Reform des europäischen Konkurrenzrechts. Die Europäer müssen sich vor allem im digitalen Bereich anstrengen. Wir dürfen den Markt nicht länger Konzernen wie Google, Amazon oder Apple überlassen. Wir brauchen eine europäische Antwort auf die US-Internetgiganten und müssen die Bedingungen für eigene europäische Champions im digitalen Bereich schaffen.

Wenn wir nicht endgültig den Anschluss verlieren wollen, brauchen wir unverzüglich eine tiefgreifende Reform des europäischen Konkurrenzrechts.

Es gilt die Chancen der Energiewende zu nutzen. In der gesamten EU – und Luxemburg macht da wahrlich keine Ausnahme - sind die Prozeduren viel zu langwierig und zu kompliziert. Andere Staaten, allen voran die USA, sind nicht nur schneller, sondern auch effizienter. Dazu kommt, dass andere Länder wesentlich technologiefreundlicher sind als Europa. Doch gerade im Kampf gegen den Klimawandel und bei der Energiewende sind neue Technologien gefragt. Europa braucht also ein wirtschaftliches Umfeld, in dem sich die Unternehmen unter günstigen Bedingungen entfalten können, die innovative Produkte entwickeln und produzieren, sei es im Bereich der Solar- und Windenergie, beim Wasserstoff oder bei der Batterieproduktion. Andernfalls droht eine weitere Abwanderungswelle und folglich eine noch größere Abhängigkeit. Die Gefahr einer Desindustrialisierung samt dem Verlust von tausenden Arbeitsplätzen ist real.

Luxemburg hat sich blamiert

In Luxemburg liegt bei der Industriepolitik sehr vieles im Argen. Die Regierung hat nämlich keine kohärente Strategie. Die Folgen sind dramatisch! Was in den vergangenen Jahren hierzulande passiert ist, ist ein Trauerspiel. Von Fage über Knauf bis hin zu Google: All diese von der Regierung mit viel Tamtam angekündigten Projekte sind im Sand verlaufen. Dass sie aufgegeben werden mussten, hat dem Ansehen des Landes nachhaltig geschadet, mehr noch, Luxemburg hat sich bis auf die Knochen blamiert. Man kann sich also zu Recht fragen, ob diese Regierung überhaupt noch neue Industriebetriebe nach Luxemburg anziehen will.

Von Fage über Knauf bis hin zu Google: All diese von der Regierung mit viel Tamtam angekündigten Projekte sind im Sand verlaufen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Datenzentrum stellt sich darüber hinaus die Frage, was mit den Grundstücken passiert, die der Staat zur Verfügung gestellt hat. Die Regierung muss in dem Punkt Farbe bekennen. Eine sinnvolle Möglichkeit wäre die Nutzung des Areals als Gewerbegebiet. Klein- und Mittelbetriebe (PME) würden davon profitieren!

Denn die PME haben in Luxemburg ohnehin mit ungünstigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Dabei sind es die mittelständischen Unternehmen mit ihren fast 70.000 Mitarbeitern, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden. Betriebe können aber nur dann innovativ und wettbewerbsfähig sein, wenn sie auf genügend gut ausgebildete Fachkräfte zurückgreifen können. Wir brauchen also eine Berufsausbildung, die der Realität in den Betrieben gerecht wird. Darüber hinaus muss die Weiterbildung unbedingt in höherem Maß vom Staat kofinanziert werden.

Generell muss Luxemburg für Arbeitnehmer als Standort attraktiv bleiben. Die Bedingungen müssen interessant sein, damit es uns gelingt, Talente aus dem Inland zu halten und qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Luxemburg zu locken. Wir brauchen daher unbedingt ein steuerliches Umfeld und attraktive Arbeitsbedingungen, die Luxemburg für qualifizierte Mitarbeiter attraktiv macht.

Die Bürokratie muss abgebaut werden

Neben dem Fachkräftemangel haben die Betriebe vor allem mit den langwierigen und komplizierten Prozeduren zu kämpfen. Wer beispielsweise ein Unternehmen gründen will, muss sich in Geduld üben. Das Niederlassungsrecht muss dringend reformiert werden, denn es dauert einfach zu lange, bis die nötigen Genehmigungen vorliegen und die neue Firma loslegen kann. Im Ausland, etwa in Großbritannien, geht dies wesentlich schneller. Die CSV wird alles daransetzen, um den Verwaltungsaufwand um 20 Prozent zu reduzieren.

Bei der von der Regierung versprochenen administrativen Vereinfachung gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Eine einheitliche betriebliche Kennnummer, ähnlich der Sozialversicherungsnummer der Bürger, könnte im Kampf gegen den Bürokratiedschungel Abhilfe schaffen. Erleichterungen sind auch bei den Bankgeschäften der Unternehmen dringend notwendig. Für viele Betriebe wird es zunehmend schwerer, ein Bankkonto zu eröffnen. Auch in dem Punkt muss die Regierung unverzüglich handeln. Eine bessere Beratung bei einer Firmengründung tut ebenfalls Not. Um Betriebsübernahmen zu fördern, brauchen wir unbedingt ein attraktives fiskalisches Umfeld. Nur so können wir verhindern, dass jedes Jahr zahlreiche Firmen ihre Türen für immer zusperren.

Ein Problem, mit dem besonders kleine und mittelständische Handwerksbetriebe, aber auch Dienstleister, konfrontiert sind, ist die Standortwahl. Es gibt einfach nicht genügend Gewerbegebiete und Aktivitätszonen, wo sie sich niederlassen können. Es herrscht dringender Handlungsbedarf, die Schieflage muss begradigt werden, damit sich die Unternehmen weiterentwickeln können.

Betrieben, die im Bausektor tätig sind, bläst zurzeit ein besonders rauer Wind ins Gesicht. Die Krise am Wohnungsmarkt droht verheerende Auswirkungen zu haben. Die Regierung muss deshalb so schnell wie möglich reagieren, damit der Wohnungsbau wieder an Schwung gewinnt, ansonsten werden viele Handwerksbetriebe Probleme bekommen, weil ihre Auftragsbücher in einigen Wochen leer sein werden. Eine Senkung der Mehrwertsteuer wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Es bleibt also viel zu tun!

Die CSV setzt auf die soziale Marktwirtschaft. Wir setzen auf die Kreativität und den Leistungswillen der Menschen. Wir setzen auf kompetitive Unternehmer und auf motivierte Mitarbeiter. Wir setzen auf ihren Mut, ihre Zuversicht und auf ihr Engagement, mit dem sie die Wirtschaft voranbringen. Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft müssen sich lohnen. Deshalb braucht das Land eine effiziente Wirtschaftsstrategie und eine Industriepolitik aus einem Guss. Die CSV macht sich seit jeher dafür stark. Denn ohne eine gut funktionierende Wirtschaft gibt es keinen starken Sozialstaat.

* Laurent Mosar ist CSV-Abgeordneter und Finanzschöffe der Stadt Luxemburg,

Felix Retter ist Jungunternehmer im Digitalisierungsbereich.

