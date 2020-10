Der 32-jährige Vincent de Smet wurde am Samstag in der Kathedrale zum Priester geweiht. Die Bildergalerie mit Impressionen.

Eindrücke von der Priesterweihe 2020

Eigentlich hätte er schon längst geweiht sein sollen. Die Priesterweihe von Vincent De Smet war für den 9. Mai, den Europatag, angesetzt. Dann kam Corona. Doch jetzt war es wirklich endlich so weit: Am Samstag wurde der 32-Jährige in der Kathedrale von Luxemburg zum Priester geweiht.

Die Fotogalerie von LW-Mitarbeiter Alain Piron:

25 Die Zeremonie wurde von Kardinal Jean-Claude Hollerich zelebriert. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Die Zeremonie wurde von Kardinal Jean-Claude Hollerich zelebriert. Foto: Alain Piron Generalvikar Patrick Muller begrüßte zu Anfang alle Anwesenden zur Zeremonie der Priesterweihe von Vincent De Smet. Foto: Alain Piron Neben vielen Gästen und Priestern, hatte sich auch die Familie von Vincent De Smet zur Zeremonie in der Kathedrale eingefunden. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Vor dem Segen von Kardinal Hollerich rief Pfarrer Claude Bache während der Allerheiligenlitanei alle Heilligen des Himmels als Fürsprecher der Weihe an. Foto: Alain Piron Die Prostration; das ausgestreckte Sich-Niederwerfen des zu weihenden Priesters im Altarraum als Zeichen der Demut; Hingabe und flehentlichen Bitte. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Die Handauflegung durch Kardinal Jean-Claude Hollerich. Foto: Alain Piron Die Handauflegung durch die anwesenden Geistlichen. Foto: Alain Piron Überreichung von Brot und Wein. Foto: Alain Piron Anlegen der priesterlichen Gewänder. Foto: Alain Piron Priesterweihe 2020 von Vincent De Smet in der Kathedrale von Luxemburg. Der frisch geweihte Priester Vincent de Smet bei seiner Dankesrede am Ende der feierlichen Zeremonie. (Foto: Alain Piron) Foto: Alain Piron neu geweihte Priester Vincent neben seinen Eltern und Familie. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Kardinal Jean-Claude Hollerich (1.v.l.) applaudierte neben den zahlreichen Gästen, dem frisch geweihten Priester Vincent De Smet (1.v.r.). Foto: Alain Piron Der frisch geweihte Priester Vincent de Smet bei seiner Dankesrede am Ende der feierlichen Zeremonie. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Priesterweihe 2020 von Vincent De Smet in der Kathedrale von Luxemburg. (Foto: Alain Piron) Kardinal Jean-Claude Hollerich (Bildmitte) gab am Ende der Messe noch den Schlusssegen. Foto: Alain Piron Der frisch geweihte Priester Vincent de Smet (2.v.r.) umgeben von Generalvikar Patrick Muller (1.v.l.), Kardinal Jean-Claude Hollerich (2.v.l.) sowie Weihbischof Mgr Leo Wagener (1.v.r.) nach der feierlichen Zeremonie in der Sakristei der Kathedrale von Luxemburg. Foto: Alain Piron









