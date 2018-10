Welche Erwartungen und Empfehlungen hat die Zivilgesellschaft an die neue Regierung? Der Präsident der Vereinigung Natur&Ëmwelt, Roby Biwer, sieht trotz einiger Fortschritte in der letzten Legislaturperiode noch Nachholbedarf in Sachen Umweltschutz.

Ein Wettlauf gegen die Zeit

(DS) - Roby Biwer fordert ein Umdenken beim Natur- und Umweltschutz ...

