Kritik von CGFP, LCGB und OGBL

"Ein unwürdiger Umgang mit den Gewerkschaften"

Die Sozialpartner sehen in einem vom STATEC organisierten Wirtschafts-Seminar eine Provokation seitens der Statistikbehörde.

(FJ/C.) - Die Gewerkschaften liefern sich zurzeit ein Wortgefecht auf Distanz mit dem Statec. Dass die nationale Statistikbehörde ausgerechnet am 25. April ein „Wirtschafts“-Seminar zum Thema „Der Stellenwert der Gewerkschaften in einer sich wandelnden luxemburgischen Wirtschaft“ organisiert, gilt dabei als Auslöser. Warum der Statec dafür in der Kritik steht? Das Kolloquium findet zeitgleich an dem Tag statt, an dem die Sozialpartner und die Regierung im Rahmen des europäischen Semesters zusammentreffen. Das heißt: Die Gewerkschaften werden nicht dazu in der Lage sein, teilzunehmen.

Eine Situation, die die Sozialpartner in einer gemeinsamen Pressemitteilung als Provokation seitens des Statec deuten. Aus mehreren Gründen: Einerseits sollen beim Seminar Vertreter der OECD, „jener Organisation, die zuvor schon des Öfteren ihre feindselige Einstellung gegenüber den Arbeitnehmervertretern verkündet hat“, vor Ort sein, andererseits hätten die Gewerkschaften keine Gelegenheit bekommen, auf die Kritik der Vortragenden zu antworten. Nur 15 Minuten seien ursprünglich für die drei Gewerkschaften eingeplant worden - für die anderen Redner zwei Stunden.

Sozialpartner werfen Statec „einseitige und unnuancierte Darstellung“ vor

Was die Gewerkschaften jedoch besonders in Aufruhr bringt: Wie im März 2022, als der Statec eine Studie veröffentlichte, in der dieser behauptete, die drei größten Gewerkschaften des Landes hätten zwischen 2017 und 2019 rückläufige Mitgliederzahlen zu verzeichnen, soll auch dieses Jahr eine „Kritik-Studie“, wie die Sozialpartner diese in ihrer Pressemitteilung bezeichnen, veröffentlicht werden. Und das, ohne über die darin vorliegenden Zahlen mit den Gewerkschaften Rücksprache gehalten zu haben.

Der Verdacht liegt nahe, dass auch das jüngste STATEC-Wirtschaftsseminar über den Stellenwert der Gewerkschaften unter dem Licht der politischen Beeinflussung steht. OGBL, LCGB und GCFP in einer gemeinsamen Pressemitteilung

Für die Gewerkschaften ein Affront. Denn: „Kein anderer Bereich wird in diesem Maße beleuchtet. Detaillierte Statec-Analysen über die Entwicklung der Mitgliederzahlen bei den Parteien, den Patronatsverbänden oder den ehrenamtlichen Organisationen werden nicht durchgeführt“, heißt es in dem Presseschreiben.

Die Beweggründe der Statistikbehörde für diese „einseitige und unnuancierte Darstellung“ werfe Fragen hinsichtlich der Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit auf, heißt es vonseiten der Gewerkschaften, die damit eine Einflussnahme seitens des Wirtschaftsministeriums insinuieren: „Statt öffentliche Gelder für fragwürdige und zudem kostspielige Studien zu vergeuden, täten das Wirtschaftsministerium und der ihm unterstellte Statec gut daran, bei den Fakten zu bleiben.“

