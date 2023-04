Soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit können nur gewährleisten bleiben, wenn der Sozialdialog funktioniere, unterstreicht der Autor.

Ein starker Sozialstaat wird stärker denn je benötigt

Von Marc Spautz *

Ausgehend von der Definition, dass sich ein Sozialstaat um die soziale Sicherheit in einem Land kümmert und dafür sorgt, dass der Bevölkerung soziale Gerechtigkeit zusteht und auch zukommt, erweist sich die entsprechende Politik – angesichts der Ausweitung liberaler Tendenzen – heute als notwendiger denn je. Ohne deren Grundprinzipien - Versicherung, Versorgung und Fürsorge – würde der überwiegende Teil unserer Bevölkerung sich das Leben, wie wir es heute kennen, nicht leisten können, würden der Wohlstand und der soziale Frieden in unserem Land so nicht existieren.

Nur weil ein System der gesetzlichen Sozialversicherung die Arbeitnehmer und Selbstständigen vor Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Unfall, Alter und Arbeitslosigkeit schützt, besteht soziale Gerechtigkeit. Und nur so haben alle Bürger die gleichen Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.



Diese soziale Sicherheit steht in engem Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit. Und hier muss sehr darauf geachtet werden, dass die Schere zwischen finanziell besser gestellten Bevölkerungsschichten und einkommensschwächeren Bürgern, die teils auf staatliche Hilfen angewiesen sind, nicht zu groß wird.



Schere zwischen Arm und Reich

Eine Grundvoraussetzung, um dies zu gewährleisten, ist eine angemessene Bildungspolitik. Nur wenn garantiert ist, dass jedes Kind die Möglichkeit einer adäquaten Bildung und Ausbildung erhält, dann besteht auch Chancengleichheit und somit eine Grundbedingung für soziale Gerechtigkeit. Deshalb muss auch in Zukunft darauf geachtet werden, dass einerseits das staatliche Schulsystem der im steten Wandel befindlichen Gesellschaft samt ihren Ansprüchen Rechnung trägt und andererseits das Konzept der öffentlichen „Europaschulen“ sich nicht zu einem konkurrierenden Parallelsystem entwickelt. Ein einheitliches Schulsystem ist auch hier der Garant einer ganzheitlichen Integration in unsere Gesellschaft. Diese funktioniert nach wie vor aufgrund des Prinzips der Solidargemeinschaft. So wird die Finanzierung des Sozialstaates über Beiträge zu den einzelnen Sozialversicherungssystemen und Steuern gewährleistet.



Dabei muss stets auf ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den einzelnen Partnern geachtet werden. Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer und Empfänger sozialer staatlicher Leistungen dürfen den Eindruck haben, benachteiligt zu werden. Gleichzeitig muss aber die Möglichkeit bestehen, zu bestimmten Momenten, wie zum Beispiel in Krisensituationen, einzelne Bevölkerungsgruppen verstärkt zu unterstützten. Hier spricht man dann von sozialer Selektivität. Diese erlaubt es dem Staat, den unteren Einkommensschichten mehr Hilfe zukommen zu lassen, als jenen mit mehr finanziellem Spielraum - frei nach dem Motto: Breite Schultern können mehr stemmen. Diese Vorgehensweise kann aber schnell zu einem Gefühl der Benachteiligung bei anderen Bevölkerungsgruppen führen, wenn die Politik die entsprechenden Entscheidungen nicht detailliert erklärt.

Basis aller Sozialpolitik muss stets das Prinzip der persönlichen Verantwortung sowie das Subsidiaritätsprinzip bleiben: Der Sozialstaat darf nicht in einen Wohlfahrtsstaat abgleiten und nur da eingreifen, wo es notwendig ist, um Schlimmeres zu verhindern. Persönliche Verantwortung, Solidarität und Subsidiarität sind die Begriffe, die unser System kennzeichnen, beziehungsweise kennzeichnen sollen.

Dies gilt auch im Bereich der Arbeitswelt. Arbeitslosengeld für jene zu bezahlen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, ist eine Selbstverständlichkeit. Nachholbedarf besteht aber auf dem Gebiet der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, vor allem bei Jugendlichen, indem verstärkt Umschulungen oder überhaupt Ausbildungen zur Verfügung gestellt werden.

Im Raum steht weiterhin die Frage, warum der Staat selbst sich nicht mit seinen Ministerien und Verwaltungen am dualen Bildungssystem beteiligt. Warum werden dort in den technischen Abteilungen keine Elektriker, keine Mechatroniker oder andere Berufe ausgebildet? Hier Verantwortung zu übernehmen, ist auch ein Teil des Sozialstaates.

Modernisierung des Arbeitsrechtes

Eine weitere große Herausforderung für die Arbeitswelt ist die Modernisierung des Arbeitsrechts. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich unsere Arbeitswelt durch die voranschreitende Digitalisierung der Arbeitsplätze radikal verändert. Dies verlangt auch, dass nötige Änderungen am Arbeitsrecht vorgenommen werden.



Stichwörter sind hier vor allem Teilzeitarbeit und Telearbeit. Grundvoraussetzung muss aber sein, dass sich Arbeitnehmer auch weiterhin einer guten rechtlichen Absicherung sicher sein können. Luxemburg hat über Jahrzehnte – vor allem unter der Regie von CSV-Arbeitsministern – darauf geachtet, dass die Rechte der arbeitenden Bevölkerung gewahrt werden. Eine Verschlechterung, das heißt eine Aufweichung dieser Rechte kommt nicht infrage. Und angesichts der voranschreitenden Internationalisierung unserer Wirtschaft und damit auch unserer Betriebe ist dies eine Herausforderung für alle kommenden Regierungen.



Nicht außer Acht gelassen werden darf in diesem Zusammenhang die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Jungen Familien mehr Zeit bieten, wenn die Kinder klein sind, dafür mehr arbeiten, wenn die Kinder größer sind“ – diese Maxime sollten alle zukünftigen Arbeitsmodelle beherzigen. Dass dies nicht ohne Abstriche gehen wird, ist gewusst. Dass dies aber nur im Konsens, im Sozialdialog geschehen darf, muss eine Grundvoraussetzung sein.



Auf den Weg zu gehen, dass der Einzelne dies allein mit seinem Arbeitgeber aushandeln soll, ist aber der falsche Weg. Nur durch starke Gewerkschaften werden die Arbeitnehmer hier Erfolge verzeichnen können. Und vor allem muss der Staat die Rahmenbedingungen festlegen.



Dies ist vor allem auch wichtig, wenn man an später denkt, an die Rente. Unser Rentensystem kommt langsam, aber sicher an seine Grenzen. Luxemburg kann auf unbestimmte Zeit nicht mehr nur auf Wirtschaftswachstum durch mehr Grenzgänger setzen. Dies führt nicht nur im Bereich der Mobilität und Infrastrukturen zum Kollaps.



Auch im Bereich der Krankenversicherung besteht weiterhin Handlungsbedarf. So werden den Versicherten seit Jahren Erstattungen von bestimmten Behandlungen beziehungsweise eine höhere Krankenkassenbeteiligung versprochen.

Auch in puncto Krankenhauswesen ist wenig bis gar nichts in den letzten Jahren passiert. Pandemiebedingt sind etliche Probleme noch verstärkt worden, zum Beispiel lange Wartezeiten bei technisch anspruchsvollen Untersuchungen. Viele Behandlungen, die momentan exklusiv im Krankenhaus angeboten werden, könnten verstärkt in ambulanten Zentren angeboten werden.



Die Gesundheit der Bevölkerung sollte das einzige und absolute Ziel sein und nicht das Taktieren der einzelnen Akteure. Auch haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte die Krankheitsbilder geändert und somit müsste auch die Nomenklatur der Krankenkassenbeteiligung angepasst werden: Hier sind noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Dies gilt auch für das System der Pflegeversicherung.



Der Sozialstaat steht vor enormen Herausforderungen. Alle Akteure sind gefordert: Dies kann und sollte aber nur im Dialog geschehen. Luxemburg hat es über Jahrzehnte geschafft, seinen Reichtum auch über den Weg des gut funktionierenden Sozialdialogs zu sichern und abzusichern: Wir sollten diese Politik nicht leichtfertig über Bord werfen.

* Der Autor ist Abgeordneter der CSV.

