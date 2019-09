Die Doppelernennung durch Papst Franziskus hat eine herausragende Bedeutung für die Lokalkirche und für deren Sichtbarkeit innerhalb der Weltkirche.

Für die katholische Kirche in Luxemburg und ihre Gläubigen brechen historische Tage an. Morgen, Sonntag, erhält Generalvikar Leo Wagener die Bischofsweihe. Sechs Tage später wird Erzbischof Jean-Claude Hollerich in den Kardinalsstand erhoben. Diese Doppelernennung durch Papst Franziskus hat, weit über deren zeremonielle Ausprägungen hinaus, eine herausragende Bedeutung für die Lokalkirche und für deren Sichtbarkeit innerhalb der Weltkirche.

Sowohl die Bischofsweihe in der Kathedrale als auch das Konsistorium in Rom eine Woche später sind ein Segen für die Kirche in Luxemburg, fast wie ein Lichtstrahl nach dem Gewitter für eine Glaubensgemeinschaft, die kräftezehrende, mitunter sogar schmerzliche Reformen durchgeführt hat ...