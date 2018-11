Thomas Kallstenius heiß der neue CEO des Luxembourg Institute of Science and Technology. Er übernimmt das Ruder des Forschungsinstituts am 1. Februar.

Ein Schwede wird Chef des LIST

Thomas Kallstenius heiß der neue CEO des Luxembourg Institute of Science and Technology. Er übernimmt das Ruder des Forschungsinstituts am 1. Februar.

Das Forschungs- und Technologie-Institut bekommt mit dem 48 Jahre alten Thomas Kallstenius zum 1. Februar einen neuen CEO. Kallstenius wurde einstimmig vom Verwaltungsrat auf diesen Posten genannt.

Kallstenius ist die erste Wahl des LIST-Board. Der Mann blickt auf eine 20-jährige Karriere im Bereich der Forschung zurück und stellte seine Kompetenzen laut Mitteilung in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis. Er arbeitete unter anderem für weltbekannte Konzerne wie Bell, Alcatel-Lucent und Ericsson.