Am Freitagmorgen läutete die CSV ihren Wahlkampf ein. Die Partei zeigt sich selbstbewusst, denn sie will nach dem 14. Oktober zurück an die Macht.

Ein Plan für Luxemburg

In den Rotondes, wo die Partei am 14. Oktober dem Wahlausgang entgegen fiebern wird, läutete die CSV am Freitagmorgen den Wahlkampf ein. "Seit Mitternacht bringen unsere Parteimitglieder landesweit Plakate an", ließ Laurent Zeimet, Generalsekretär der CSV, bei der Vorstellung ihrer Wahlkampagne wissen.

Wie im Wahlkampfabkommen vereinbart, werden 140 Wesselmänner und ungefähr 650 Anzeigen das Motto "Mir hunn ee Plang fir Lëtzebuerg" verkünden ...

