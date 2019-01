Ein Parteivorsitz, zwei Kandidaten

Am 26. Januar wählt die CSV eine neue Parteispitze. Seit Donnerstag ist es amtlich. Für den Parteivorsitz liegen zwei Kandidaturen vor. Der Neujahrsempfang in Niederanven stand ganz im Zeichen der Erneuerung.

Am 26. Januar wählt die CSV eine neue Parteispitze. Seit Donnerstag ist es amtlich. Für den Parteivorsitz liegen zwei Kandidaturen vor, für den Posten des Generalsekretärs eine. Der Neujahrsempfang in Niederanven stand ganz im Zeichen der Erneuerung.

„Et deet mer déck“, sagte gestern CSV-Präsident Marc Spautz zum Schluss seiner Neujahrsrede im prall gefüllten Kulturzentrum Am Sand in Niederanven. Es war seine neunte Neujahrsrede. Und es war seine letzte, denn in gut zwei Wochen tritt entweder der redegewandte Europaabgeordnete Frank Engel oder der smarte Abgeordnete und Stadtschöffe Serge Wilmes seine Nachfolge an.



In der kurzen Zeit bis zum Kongress am 26 ...