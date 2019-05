Die Liebe als Antrieb und Motivation. Mit diesen Worten beschreibt Erzbischof Hollerich das Leben von Grand-Duc Jean in seiner Predigt. Der Verstorbene sei ein "Mann von diskreter Güte und Liebe" gewesen.

Ein Mann von diskreter Güte und Liebe

Patrick BESCH

Die Liebe. Sie kann vielfältig sein und in den verschiedensten Formen auftreten. Man kann Menschen, Sachen oder immaterielle Konzepte lieben. Sie ist ein starkes Gefühl, das einem die Kraft geben kann, ganze Berge zu versetzen.

Für Erzbischof Jean-Claude Hollerich beschreibt das Konzept der Liebe das Leben des verstorbenen Großherzog Jean. Sie war der Antrieb aber auch die Quintessenz und das Ziel seines gesamten Handelns, sie hat sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben gezogen. Die Liebe zur Heimat, zu der Bevölkerung des Landes, zur Natur und zur Kunst haben es dem ehemaligen Staatschef erlaubt, seine Aufgabe diskret und gewissenhaft zu meistern, so Hollerich in seiner Predigt.



Quellen der Liebe

"Seine Eltern, seine Ehefrau, seine Kinder, Enkel und Urenkel - alle sie waren die Quelle der Liebe für Jean. Aber auch seine Beziehung zu Gott hat diese Liebe gespeist", bezeugte Hollerich. "Wir verneigen uns als Bürger vor diesem Familienmenschen, denn wir wissen, dass dort die Quelle seiner Liebe zum Land ist. Grand-Duc Jean hat uns gezeigt, dass das Leben schön ist."

Einer von uns Luxemburg darf sich glücklich schätzen, diesen Großherzog Jean als Staatsoberhaupt gehabt zu haben.

Die luxemburgische Bevölkerung hätte diese Liebe im gleichen Maße erwiedert, wusste Hollerich: "Altesse Royale, Dir wart frou mat eis an eisem Land, mir soen Iech duerfir Merci vu ganzem Häerz, a soen Iech: Monseigneur, mir hunn Iech gär."

"Auch nach seinem Tode wird Jean uns und unser Land weiterverfolgen. Aber nicht mit den Augen eines strengen Richters, sondern mit einem Blick voller Liebe", war sich der Erzbischof sicher.

Fürbitten

Auch die Fürbitten standen ganz im Zeichen der Gutmütigkeit, die den verstorbenen Jean auszeichnete. Vorgetragen wurden sie von den fünf ältesten Enkeln des ehemaligen Großherzogs, welche die Fürbitten selbst verfasst hatten.



"Mir soen Dir Merci fir d’Liewe vum Grand-Duc Jean an all dat, wat hien dem Lëtzebuerger Vollek a senger Famill mat op de Wee ginn huet. Looss Hie bei Dir elo déi éiweg Rou an den éiwege Fridde geschenkt kréien", so Erbgroßherzog Guillaume.

Prinzessin Marie-Gabrielle Nassau, die älteste Tochter von Prinz Jean de Luxembourg, hob den Glauben ihres Großvaters hervor: "Depuis son baptême notre A-Papa a puisé sa force et sa joie de vivre dans les mystères de la foi chrétienne. Que son exemple nous inspire sur les chemins de la fidélité et de la droiture de coeur."



Prinzessin Marie-Gabrielle Nassau betet für ihren verstorbenen Großvater. Foto: Guy Wolff

Prinzessin Maria-Annunciata von Liechtenstein, die älteste Tochter von Prinz Nikolaus von Liechtenstein und Prinzessin Margaretha von Luxemburg, stellte den Kampf für soziale Gerechtigkeit in das Zentrum ihrer Bitte: "We pray that our grandfather’s compassionate nature, always attentive to the cares and needs of others, is a continuing inspiration to battle indifference towards the sufferings of the homeless, the persecuted and the marginalised."



Prinz Paul-Louis de Nassau, der älteste Sohn von Prinz Guillaume de Luxembourg und Prinzessin Sibilla de Luxembourg: "Fir all Verstuerwen aus eiser Famill, looss si elo fir ëmmer bei Dir gebuerge sinn."



Erzherzogin Marie-Christine von Österreich, älteste Tochter von Erzherzog Christian von Österreich und Prinzessin Marie-Astrid von Luxemburg verbreitete eine Botschaft des Friedens: "Par l’intercession de Notre-Dame, Consolatrice des Affligés, nous te prions pour tous les habitants de notre pays, afin que nous devenions de plus en plus sensibles aux besoins et aux souffrances des autres et que nous nous engagions ensemble pour plus de paix, de justice et de vérité dans le monde."