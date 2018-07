Haftstrafen sollen künftig die erste Etappe auf dem Weg zurück in ein Leben ohne Straftaten sein. Entsprechende gesetzliche Weichenstellungen nahm die Abgeordnetenkammer einstimmig vor.

Ein Leben ohne Straftaten

(mas) - Aus Sicht eines Verurteilten wird eine Gefängnisstrafe künftig nicht mehr als letzte Etappe des Strafprozesses betrachtet; es soll vielmehr die erste Etappe eines Neuanfangs sein, auf der ein Verurteilter auf die Zeit nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe vorbereitet wird.



Mit dieser Auslegung geht auch die Unterscheidung zwischen Strafvollstreckung (exécution des peines) und Strafvollzug (régime pénitentiaire) einher. Geht es bei der Strafvollstreckung um die Höhe und die Bestimmungen der Freiheitsstrafe, hat der Strafvollzug die Haftbedingungen zum Gegenstand.



Hinter Gittern: Die Reform des Strafvollzugs ist zukunftsgerichtet und soll die Häftlinge auf ihren Neuanfang in Freiheit vorbereiten. Foto: Gerry Huberty

Die wichtigste Neuerung an der Gesetzgebung, die auf 1964 zurückreicht, ist der freiwillige Eingliederungsplan, der es Häftlingen erlauben soll, sich während ihrer Strafzeit angemessen auf ein Leben ohne Straftaten ("une vie sans crimes"), wie es in den Ausführungen zum Gesetzentwurf 7042 heißt, vorzubereiten. Dieses Dokument, das in Zusammenarbeit mit dem Service central d'assistance sociale erstellt wird, umfasst die gesellschaftliche, psychisch-gesundheitliche und berufliche Situation des Straftäters mit entsprechenden Maßnahmen, inklusive Entschädigung der Opfer.



Uerschterhaff ab Ende 2022/Anfang 2023



Das Gesetzprojekt, das mit den Stimmen aller Abgeordneten verabschiedet wurde, sieht auch die Schaffung einer Gefängnisverwaltung vor, in der die drei Haftanstalten (Schrassig, Givenich, Uerschterhaff (ab Ende 2022/Anfang 2023)) unter eine gemeinsame Leitung gestellt werden. Aufgabe dieser Struktur ist es, das Verbüßen der Haftstrafe gemäß folgenden vier Zielen zu organisieren: Schutz der Gesellschaft, Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, Bestrafung, Wiedereingliederung.



Aus Sicht der Gefängniswärter, die nach Zwischenfällen in jüngerer Vergangenheit ihren Handlungsspielraum thematisiert haben, werden die Maßnahmen definiert, die sie beispielsweise im Fall von Fluchtgefahr einsetzen dürfen.



Schaffung einer Strafvollzugskammer



Kernstück des Gesetzprojektes 7041, mit dem die tief greifende Reform des Strafvollzugs vervollständigt wird, ist die Schaffung einer Strafvollzugskammer. An dieses Gremium, das sich in der Regel aus drei Magistraten zusammensetzt, kann sich der Häftling wenden, wenn es um die Bedingungen seines Gefängnisaufenthaltes geht. Dieser Rekurs muss erläutert werden.

Bei der Festlegung der Haftstrafe wird die Bewährung künftig zur Norm. Das heißt, dass die Richter begründen müssen, wenn eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt wird.