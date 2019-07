Ein Land im Teufelskreis

Luxemburg erstickt derzeit an seinem Wachstum. Und was nun?

Straßen, die morgens, abends und sogar am Samstag ein einziges Staugebiet sind. Wohnraum, den sich kaum ein Paar – geschweige denn ein Single – leisten kann. Grünflächen, die zubetoniert werden und junge Menschen, die es sich nicht erlauben können, einen Job beim Staat abzulehnen – aus Angst, in einen finanziellen Engpass zu kommen. „Wou dréckt de Schung?“, fragt die CSV naiv im Sommerloch. Die Antwort darauf ist dabei offensichtlich: Luxemburg erstickt derzeit an seinem Wachstum.



Wie man die soziale Kohäsion in diesem Umfeld nicht gefährdet, ist ebenso offensichtlich: mit Geld ...