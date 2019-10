Ein Jahr nach den Wahlen: Viel Geschrei und wenig Wolle

Schon am Abend des 14. Oktober 2018 stand fest: DP, LSAP und Déi Gréng wollen die Dreierkoalition fortführen. Ein Jahr nach den Parlamentswahlen fällt die Bilanz der blau-rot-grünen Regierung eher nüchtern aus. Eine Analyse.

Die Arme fliegen in die Höhe! Der Jubel kennt keine Grenzen! Als im Wahlhauptquartier der Grünen die nationale Hochrechnung über die Bildschirme flimmert, gibt es kein Halten mehr. Das war vor genau einem Jahr. Déi Gréng fahren mit einem Plus von fast fünf Prozent und drei zusätzlichen Sitzen bei den Wahlen am 14. Oktober 2018 ein historisches Resultat ein. Und sie wissen ganz genau, was das bedeutet: „An uns führt kein Weg vorbei“, so ein strahlender François Bausch am Wahlabend.



Bei der LSAP herrscht zur gleichen Zeit Katerstimmung: Das Minus von 2,7 Prozent bedeutet, dass die Sozialisten von 13 auf zehn Sitze abrutschen ...