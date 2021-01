Als am 31. Januar 2020 der so genannte Waringo-Bericht zu den Problemen am großherzoglichen Hof veröffentlicht wurde, war die Aufregung groß. Ein Jahr später sind die ersten Vorschläge aus dem Bericht umgesetzt.

Ein Jahr nach dem Waringo-Bericht: Erste Erfolge

Danielle SCHUMACHER Als am 31. Januar 2020 der so genannte Waringo-Bericht zu den Problemen am großherzoglichen Hof veröffentlicht wurde, war die Aufregung groß. Ein Jahr später sind die ersten Vorschläge aus dem Bericht umgesetzt.

Das nach außen wohl sichtbarste Zeichen, dass sich am großherzoglichen Hof in den vergangenen Monaten etwas getan hat, ist das neue Internetportal monarchie.lu. Die Seite kommt modern und aufgeräumt daher und gibt einen Überblick über die Monarchie, über die neu geschaffene Maison du Grand-Duc sowie über die täglichen Aktivitäten des Staatschefs. Erst auf der zweiten Ebene, unter der Rubrik „Famille grand-ducale“, findet man Informationen zur Großherzogin, etwa einen ausführlichen Lebenslauf, aber auch Details zu ihrem humanitären und sozialen Engagement ...