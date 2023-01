Der Autor plädiert dafür, den rapiden Veränderungen unserer Zeit mit Kreativität zu begegnen.

André Bauler: "Wohlstand fällt nicht vom Himmel"

Der Autor plädiert dafür, den rapiden Veränderungen unserer Zeit mit Kreativität zu begegnen.

Von André Bauler *

2022 war ein Jahr voller Konflikte, unvorhersehbarer Ereignisse und individueller Nöte. Die geopolitischen Spannungen der letzten Monate verändern die Welt. Das freie Europa muss angesichts so mancher Umwälzungen und Bedrohungen seine Abwehr stärken.

Wir werden gewahr, dass nichts so bleibt, wie es ist. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir in Zukunft anders leben müssen: mit weniger Ressourcen und mit zusätzlichen Herausforderungen. In Anbetracht zahlloser Konflikte und zunehmendem Säbelrasseln wird uns zudem bewusst, dass die Demokratie und der Rechtsstaat kostbare Güter sind, die wir inmitten einer Welt von Autokratien mehr denn je verteidigen müssen.

Die Freiheit schützen

Die gegenwärtige Zeit lehrt uns, dass unsere Freiheit in der Tat ein wertvolles und verletzliches Geschenk ist. Sie ist nichts Selbstverständliches, nichts Unverrückbares, das für alle Zeiten gesichert wäre. Ganz im Gegenteil.

Daher gilt es, die jüngeren Generationen dafür zu sensibilisieren, dass gerade sie es sind, die die Freiheit in der Zukunft beschirmen müssen. Denn sie ist uns wahrlich nicht in den Schoß gefallen. Denkt man an die Zeit des Zweiten Weltkriegs, so wissen wir, dass unsere Vorfahren unsere Unabhängigkeit erkämpfen mussten und viele dafür mit ihrem Leben bezahlten.



Es gilt zu gewährleisten, dass wir die ganze Gesellschaft bei diesen Umwälzungen mitnehmen.

Auch heute leben wir in einer Welt unvorhergesehener Umbrüche. Die energetische Transition ist voll im Gange. Die derzeitige geopolitische Lage zeigt uns, wie wichtig eine krisensichere Energieversorgung ist. Wollen wir dem Klimawandel entgegenwirken, sind wir dazu gezwungen, unsere Lebensweise umzustellen, etwa indem wir unabhängiger von fossilen Energien werden, alternative und nachhaltige Energiequellen ausbauen und keine Lebensmittel verschwenden. Viele Bürger sind bereit, ihren Beitrag dazu zu leisten. Es gilt aber auch zu gewährleisten, dass wir die ganze Gesellschaft bei diesen Umwälzungen mitnehmen.



2022 war aber auch ein Jahr der Hoffnung. Die Pandemie scheint sich allmählich abzuschwächen, sodass wir 2023 wieder zu einem Leben ohne coronabedingte Einschränkungen übergehen können.

Den Sozialstaat bewahren

Die ersten Jahre dieser Dekade waren geprägt von Pandemie und Krieg. Im Gegensatz zum unbeschreiblichen Leid, das unschuldige Menschen in osteuropäischen Regionen und auch in anderen Teilen dieser Erde erdulden müssen, erscheinen unsere eigenen Probleme hierzulande überschaubar und einigermaßen beherrschbar.

Unser Sozialstaat ist großzügig. Die öffentliche Hand hat tief in die Tasche gegriffen, um Menschen in finanzieller Not zu helfen. Zahlreiche Betriebe sind unterstützt worden, um Arbeitsplätze zu retten. Diese Hilfen gibt es nicht zum Nulltarif; sie erhöhen die Staatsverschuldung und begrenzen den finanziellen Spielraum in den kommenden Jahren. Eine weitere Krise, ein nicht absehbarer Schock würde an den Grundfesten unserer öffentlichen Finanzen und an unseren Sozialsystemen rütteln.

Grund genug, uns mit der Frage auseinanderzusetzen, wer eigentlich die Säulen unseres Wohlstands sind. In unserer kleinen Volkswirtschaft fällt da sofort der Blick auf den Finanzplatz, dem immer noch eine dominierende Rolle zukommt. Angesichts der Größe unseres Landes ist dies keine Überraschung. Der Finanzsektor erbringt rund 75 Prozent der kommunalen Gewerbesteuer, etwas mehr als drei Viertel der Körperschaftssteuer und 25 Prozent der Lohnsteuer.

Darüber hinaus dürfen wir auf keinen Fall das Handwerk, die Industrie, die Landwirtschaft oder die verschiedenen Dienstleistungsbetriebe übersehen. Dazu gesellen sich öffentliche Dienstleister wie Verwaltungen, Kliniken, Pflegedienste, (außer-)schulische Einrichtungen und viele mehr. Auch sie steuern auf wesentliche Weise zum Erfolg Luxemburgs bei.

Wohlstand fällt nicht vom Himmel

Ohne all jene Bürgerinnen und Bürger, die tagtäglich in Betrieben und öffentlichen Dienststellen arbeiten, lässt sich unser Wohlstand nicht erwirtschaften. Sie schaffen auf unterschiedliche Weise einen volkswirtschaftlichen Mehrwert durch ihre Leistung, ihre Kreativität und ihre Einsatzbereitschaft.

Auf all diese Menschen sollten wir unser Augenmerk richten. Sie erarbeiten den Wohlstand und finanzieren als Steuerzahler Ressourcen, die der Staat dann zielgerichtet verwenden und investieren kann. Wir sollten den arbeitenden Bürgern, ihren Kindern und Enkeln keinesfalls eine übermäßige Staatsverschuldung aufbürden, denn die Verschuldung von heute wird insbesondere die jüngere Generation zurückzahlen müssen.

Wir sollten den arbeitenden Bürgern, ihren Kindern und Enkeln keinesfalls eine übermäßige Staatsverschuldung aufbürden.

Es ist ratsam, dass manche Zeitgenossen weniger aufgeregt auf selbstständig tätige Menschen schauen und nicht sofort überall Großverdiener sehen. Die wenigsten der arbeitenden Mitte ist es. Ähnliches gilt für Betriebsgründer und andere innovative Menschen. Soll unser Land vorankommen, sind wir auf sie angewiesen, ob Arbeitgeber, Selbstständiger oder Arbeitnehmer; auf die Frauen und Männer, die Mehrwert erwirtschaften und Steuern zahlen. Wenn die aktuellen Krisen überwunden sind und sobald es der finanzielle Spielraum ermöglicht, kommt der Staat nicht daran vorbei, diese Menschen wieder zu entlasten. Denn Arbeit und Leistung müssen sich lohnen.

Attraktiv bleiben und Talente anziehen

Unser Land muss attraktiv bleiben für neue, oft hoch spezialisierte Fachkräfte, aus dem In- und Ausland. Das erscheint angesichts steigender Mieten und Immobilienpreise als Herkulesaufgabe.

Ohne diese Spezialisten verlöre unser Finanzplatz aber an innovativer Dynamik, unsere Industrie an Wettbewerbsfähigkeit und unser Handwerk an Kreativität. Ohne sie lässt sich die energetische und technologische Wende nicht vollziehen, können keine wirtschaftlichen Nischen erschlossen und Kompetenzvorsprünge erreicht werden, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Wohlstand sichert den sozialen Frieden. Kein gesunder Sozialstaat kann auf einer stagnierenden Wirtschaft fußen.

Deshalb sind wir auf die schöpferische Kraft, die Erfahrung und die Disziplin aller arbeitenden Bürger angewiesen. All jener, die tagein, tagaus die Ärmel hochkrempeln, um dieses Land das ganze Jahr hindurch voranzubringen und somit zur Finanzierung unseres Sozialstaates beitragen.

* Der Autor ist Volkswirtschaftler und Abgeordneter der DP.

