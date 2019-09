Ein Führungstrio für das Erzbistum

Wie Kardinal, Weihbischof und Generalvikar die Luxemburger Kirche zusammen leiten wollen.

Der Sommer und Herbst 2019 werden zweifelsohne in die Geschichte der Luxemburger Kirche eingehen. Es sind vor allem zwei Daten, die in Erinnerung bleiben werden, und beide gehen unmittelbar auf das Oberhaupt der katholischen Kirche zurück. Am 24. Juli ernannte Papst Franziskus den Luxemburger Generalvikar Leo Wagener zum Weihbischof.

Während die Vorbereitungen für seine Bischofsweihe am 29 ...