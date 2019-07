Am Montag führte Premierminister Xavier Bettel Touristen und einheimische Gäste durch die Stadt Luxemburg.

Politik 11

Ein Fremdenführer namens Bettel

Michèle VICTOR Am Montag führte Premierminister Xavier Bettel Touristen und einheimische Gäste durch die Stadt Luxemburg.

Da hatten 25 Gäste am Montag besonders Glück: Im Rahmen des Projekts "Guide for one day" führte Xavier Bettel sie durch die Hauptstadt und zeigte ihnen seine Lieblingsplätze. Im Ganzen stellte der Premierminister über zehn verschiedene Plätze und wichtige Gebäude vor. Hierbei bewies er sich als guter Touristenführer und konnte zu allen Punkten historische Fakten nennen.







11 Vor dem Rundgang durch die Hauptstadt begrüßte Premier Bettel am Montag 25 Gäste im Hof des Staatsministeriums. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Vor dem Rundgang durch die Hauptstadt begrüßte Premier Bettel am Montag 25 Gäste im Hof des Staatsministeriums. Foto: Pierre Matgé Die Visite führte zunächst durch das neue Staatsministerium. Premier Bettel zeigte den Gästen auch den Saal, in dem das Kabinett zusammen kommt. Foto: Pierre Matgé Spontan bezog Xavier Bettel vor dem Staatsministerium auch eine zweite Touristengruppe kurz in seine Erklärungen ein. Foto: Pierre Matgé Die Tour führte auch zur Corniche, laut Regierungschef "der schönste Balkon in Luxemburg". Foto: Pierre Matgé Bettel wusste die Teilnehmer in seinen Bann zu ziehen. Foto: Pierre Matgé Blick in der Stadtgrund ... Foto: Pierre Matgé Der Premierminister fühlte sich bei seiner ungewohnten Arbeit sichtlich wohl. Foto: Pierre Matgé Der Rundgang führte über den Fischmarkt. Foto: Pierre Matgé Bei der Michael-Kirche zeigte der Premierminister seinen Gästen, dass man immer noch alte Kanoneneinschüsse in den Wänden des Gebäudes sehen kann. Foto: Pierre Matgé Im Staatsministerium. Foto: Pierre Matgé Der Premier kennt keine Berührungsängste und plaudert spontan mit den Menschen. Foto: Pierre Matgé