Eigentümervereinigung: Warum ändern, was funktioniert?

Die Gesetzesvorlage zur Reform des Mietgesetzes muss fundamental überarbeitet werden, betont Georges Krieger, Präsident der Eigentümervereinigung in Luxemburg.

Von Georges Krieger *

Ende 2022 wurde bei der Deputiertenkammer eine neue Version der Gesetzesvorlage 7642, betreffend das Mietgesetz vom 21. September 2006, hinterlegt. Die Eigentümervereinigung in Luxemburg will hierzu Stellung nehmen.

Ein unnötiges Vorpreschen von Minister Kox

Man muss es klar ausdrücken: Keiner ist erfreut über diese Initiative, weder die Mietervereinigung, noch die Eigentümervereinigung, noch irgendeine politische Partei außer den Grünen, ja sogar bei den Koalitionsparteien gibt es Vorbehalte. Noch nie hat sich ein Minister mit einer einzelnen Initiative so ins Abseits manövriert.

Noch nie hat sich ein Minister mit einer einzelnen Initiative so ins Abseits manövriert.

Es geht zuerst einmal um die Frage, müssen wir heute, das heißt Anfang 2023, an diesem Gesetz rütteln? Es geht nicht so sehr um die Regulierung der Wohngemeinschaften, was die Union des Propriétaires nicht beanstandet, aber sollen wir jetzt ein Gesetz, das in den letzten 15 Jahren gut funktionierte, so grundlegend ändern? Gibt es Handlungsbedarf, oder ist dies das erste Aufmüpfen vor den Parlamentswahlen? Zugegeben, die Mieten in Luxemburg sind hoch, aber die Gehälter sind es auch, und der Preis einer Neuwohnung ist extrem hoch im Vergleich zu den Mieten. Seit 2015 sind die Gehälter in Luxemburg um durchschnittlich 20 Prozent gestiegen, die realen Mieten aber nur um 10,07 Prozent, während die Preise für den Neubau um ganze 98,2 Prozent gestiegen sind.

Im Durchschnitt zahlt also der Mieter heute weniger Miete im Vergleich zu seinen Einkünften als noch 2015 und der Vermieter erhält viel weniger für sein Investment. Diese Zahlen basieren auf den Vorlagen des Statec. Bis 2006 gab es vor den Mietskommissionen zahlreiche Streitigkeiten in Mietangelegenheiten. Heute, also seit dem Inkrafttreten des Gesetzes von 2006, gibt es nur noch sehr wenige. Es gibt viel weniger Spannungen zwischen Mieter und Vermieter als vor 15 Jahren. Man soll jetzt nicht unnötig Öl ins Feuer gießen.

Problem Wohnungsbau

Der Wohnungsbaumarkt ist in den letzten neun Monaten regelrecht zusammengebrochen. Der private Endverbraucher zieht sich zurück, da die Zinsen und somit die Forderungen seiner Bank ihn in die Schranken weisen. Bleibt also der Investor, sonst gibt es ja keine Ankäufer. Diesem wurde in den letzten Jahren der Garaus gemacht. Zuerst mit der Aufhebung der Drei-Prozent-Mehrwertsteuerregelung und im Jahre 2020, mit der Reduzierung der steuerlichen Abschreibung (amortissement). Dann kam im November letzten Jahres das endgültige Aus. Mit dem neuen Mietgesetz und den öffentlichen Erklärungen von Minister Kox sind die Investoren so verschreckt, dass alle im Moment abwarten, ob dieser Gesetzesvorschlag zurückgezogen wird oder nicht. Keiner investiert im Moment. Die Aussagen, dass in diesem Fall der öffentliche Sektor diese Investitionen übernimmt, sind nicht glaubwürdig. Schlechter konnte man den Zeitpunkt dieser Initiative nicht wählen.

Die neue Begrenzung der Mieten

Es gab eine Begrenzung der Mieten schon seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber sie war beschränkt auf fünf Prozent des investierten Kapitals. Jetzt, wo die Zinsen steigen, will Minister Kox diese Grenze weiter senken, und zwar auf drei beziehungsweise 3,5 Prozent. Die Frage stellt sich also für jeden Investor (denn es sind nur Investoren, die hier in Betracht kommen), warum er noch investieren soll, da sein Verdienst höher liegt, wenn er in einen Investmentfonds investiert, oder wenn er im Ausland eine Immobilie kauft?

Eine unüberlegte „décote“

Bis jetzt war die „décote“ ein Mechanismus, der den Eigentümer veranlassen soll, in den Unterhalt der vermieteten Wohnung zu investieren: Investiert er nicht, unterliegt das investierte Kapital einer technischen Minderung, sodass der Vermieter weniger Miete verlangen kann. Dem soll so nicht mehr sein. Im neuen Gesetzesprojekt ist vorgesehen, dass diese automatisch angewendet wird, und zwar um einen Prozentpunkt pro Jahr. Es spielt keine Rolle, ob der Eigentümer investiert oder nicht, die „décote“ spielt immer. Jeder kann es sich selbst ausrechnen: Ein Haus auf dem Limpertsberg, das vor 1920 fertiggestellt wurde, fällt wegen der automatischen Abwertung auf eine Miete von 0 Euro! Der Vermieter darf nicht mehr verlangen. Da hat keiner nachgedacht.

Die vollständige Akte des investierten Kapitals

Bei den Neubauten gibt es hier kein größeres Problem, beim Altbau ist dies ein Riesenproblem. Meistens kann der Vermieter die Arbeiten von vor zehn Jahren gar nicht beweisen, weil er die Rechnungen nicht mehr hat und weil er die Rechnungen bis heute nicht über die zehn Jahre aufheben musste. Er ist somit gezwungen, vor der Unterzeichnung eines Mietvertrages sich ein Gutachten über das investierte Kapital einzuholen. Das dauert Monate und kostet viele tausend Euro. Und zur gleichen Zeit stellt das Ministerium den Mietern ein Portal zur Verfügung, um auf Basis dieser Informationen einen Antrag vor der Mietkommission oder vor dem Gericht zu stellen. Es wird zu einer Welle von Klagen und Prozessen kommen, die in den meisten Fällen mit einer Räumungsklage endet.

Die Abschaffung der Luxuswohnungen

Die Luxuswohnungen sollen zukünftig so gehandhabt werden wie alle anderen Wohnungen. Die Erklärungen unseres Ministers sind nicht nachvollziehbar. Im Jahre 1988 wurden die Luxuswohnungen aus dieser schlussendlich sozialen Gesetzgebung herausgenommen, und um die Luxuswohnung nicht definieren zu müssen, hatte der Gesetzgeber als Definition Wohnungen mit modernem nicht standardisiertem Komfort angegeben. Man hätte auch die Wohnungen angeben können, die ab einer bestimmten Miete vermietet werden. Jedenfalls war die Idee, dass Mieter von Luxuswohnungen, die sehr viel Geld für die monatliche Miete aufbringen können, die also auf einem gehobenen Niveau leben, nicht von diesen sozialen Gesetzgebungen profitieren sollten. Dies soll jetzt nicht mehr der Fall sein und es stellt sich für den Eigentümer die Frage, ob es noch Sinn macht, viel Geld für gehobenen Komfort in eine Mietwohnung zu investieren. Man sollte immer bedenken: Ein Mieter in Luxemburg ist nicht notgedrungen ein sozialer Fall, viele stehen finanziell sehr gut da.

Die Regulierung der Wohngemeinschaften

Es besteht kein Zweifel, dass dem Phänomen Wohngemeinschaft Rechnung getragen werden muss. Dies war auch der Hauptbestandteil des ersten Entwurfs dieser Gesetzesvorlage. Aber auch hier hat der Autor des Textes falsch überlegt. Die Initiative einer Wohngemeinschaft kommt nicht vonseiten der Mieter. Es sind nicht die zukünftigen Mieter, die sich spontan zusammentun und ein Projekt einer Wohngemeinschaft dem Vermieter unterbreiten. Es ist der Vermieter, der sich überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, seine Wohnung in eine Struktur einer Wohngemeinschaft umzugestalten. Dies bringt einige Arbeiten mit sich, aber vor allem muss er die Verträge, und es sind deren viele, ausarbeiten. Er muss sich bewusst sein, dass er von nun an mit vielen Mietern zu tun hat, was einen erheblichen Arbeitsaufwand darstellt.

In der letzten Fassung des Textes steht nun geschrieben, dass auf keinen Fall die Gesamtmiete höher sein darf als die gesetzliche Höchstmiete. Warum soll dann der Eigentümer all diesen Aufwand betreiben, wenn er sowieso keine höhere Miete verlangen darf? Mit einem Satz hat Minister Kox die Wohngemeinschaften zunichtegemacht, da es absolut kein Interesse mehr vonseiten der Vermieter gibt, sich in ein solches Mietabenteuer zu begeben.

Es darf nicht sein, dass ein solcher Text hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet und dann einige Monate vor den Wahlen auf dem Instanzenweg durchgeboxt wird.

Dieser Text muss fundamental überarbeitet werden, und alle betroffenen Parteien, die Mieter sowie die Vermieter, müssen dem Gesetzgeber auch ihre Überlegungen unterbreiten können. Es darf nicht sein, dass ein solcher Text hinter verschlossenen Türen ausgearbeitet und dann einige Monate vor den Wahlen auf dem Instanzenweg durchgeboxt wird.

* Der Autor ist Rechtsanwalt und Präsident der Eigentümervereinigung in Luxemburg

