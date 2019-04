Sie standen jahrelang als Hofmarschall im Dienst des Großherzogs. Sowohl Guy De Muyser als auch Henri Ahlborn behalten Großherzog Jean als einen sehr freundlichen und pflichtbewussten Menschen in Erinnerung.

Ehrenhofmarschall De Muyser: "Danke Monseigneur"

Guy De Muyser und Henri Ahlborn haben lange Jahre als Hofmarschall unter Großherzog Jean gedient. Die Nachricht vom Tod des früheren Staatschefs hat beide Männer sehr betroffen gemacht. Beide erinnern an die große Menschlichkeit von Großherzog Jean.



Großherzog Jean war der Vertreter der Monarchie, aber auch der Vertreter der Demokratie.

"Ich bin dankbar, dass ich zwölf Jahre lang für Großherzog Jean arbeiten durfte. Danke Monseigneur", so Guy De Muyser in einer ersten Reaktion. "Großherzog Jean war der beste Arbeitgeber, den man sich nur wünschen konnte", so De Muyser gegenüber dem "Luxemburger Wort". In all den Jahren habe er nicht ein einziges Mal die Fassung verloren, es habe nie ein hartes Wort gegeben. De Muyser, der zunächst Chef de Cabinet, dann von 1970 bis 1981 Hofmarschall war, schätzt auch das Pflichtbewusstsein des Monarchen. Zudem habe er immer sehr genau zugehört und er habe sich die Dinge auch gemerkt. De Muyser bezeichnet Großherzog Jean daher als "Grand Sage".



"Sein Tod ist ein weit größerer Verlust, als die meisten Menschen erahnen", so De Muyser weiter. Er habe das Land in all den Jahren nach außen wie nach innen hervorragend vertreten: "Großherzog Jean war der Vertreter der Monarchie, aber auch der Vertreter der Demokratie."

Guy De Muyser hebt aber auch den "feinen britischen Humor" des Verstorbenen hervor. Der Beginn seiner Amtszeit als Hofmarschall sei in eine Zeit des Umbruchs gefallen, erinnert sich De Muyser. Deshalb habe er dem Großherzog vorgeschlagen, den Titel "Grand Maréchal" einfach in "Maréchal de la Cour" umzubenennen. Großherzog Jean habe sich etwas Bedenkzeit ausgebeten: "Der Staatschef erklärte mir dann, dass er mit der Änderung einverstanden wäre, unter der Voraussetzung, dass er aber weiterhin das Adjektiv 'grand' im seinem Titel führen dürfe." Für Guy De Muyser beinhaltet diese Reaktion das Wesen von Großherzog Jean. Er habe einen feinen britischen Humor besessen und er habe immer zugehört. Gleichzeitig habe er mit seiner Einschränkung aber auch deutlich gemacht, dass es Grenzen gibt.

Pflichtbewusst und menschlich



Die Reaktion von Henri Ahlborn fällt ganz ähnlich aus. Ahlborn war von 1992 bis 2002 und dann noch einmal im Jahr 2007 Hofmarschall. Auch er hebt vor allem das Pflichtbewusstsein, wie auch die Menschlichkeit von Großherzog Jean hervor. Bei seiner Ernennung zum Hofmarschall im Jahr 1992 habe der Staatschef ihm sofort klar gemacht, dass er bei wichtigen Angelegenheiten keinen Aufschub dulde: "Großherzog Jean hat mir erklärt, dass er verlangt, dass Gesetzestexte, die das Parlament am Morgen zur Unterschrift einreicht, noch am Mittag das Haus wieder verlassen müssen. Texte, die am Nachmittag vorgelegt wurden, wurden sofort am nächsten Morgen behandelt." In den zwölf Jahren, in denen er als Hofmarschall tätig war, habe er nicht ein einziges Mal erlebt, dass etwas liegen geblieben sei.



Henri Ahlborn war von 1992 bis 2000 und dann noch einmal im Jahr 2007 Hofmarschall. Foto: Marc Wilwert

Ganz besonders hat Henri Ahlborn aber die Menschlichkeit der langjährigen Staatschefs geschätzt. Er habe es verstanden, dass seine Gegenüber sich immer wohl gefühlt hätten. "Bei Audienzen ist es ihm immer gelungen, seinem Gegenüber die Angst zu nehmen", erklärte der frühere Hofmarschall am Dienstagmittag auf Nachfrage des "Luxemburger Wort".



Mit Freude gedient



Auch Guy de Muyser hebt diese Eigenschaft des Verstorbenen ausdrücklich hervor. "Obwohl er der Staatschef war, ist niemand vor ihm aus Respekt und Ehrfurcht zur Salzsäule erstarrt", so De Muyser.



Auch seine Mitarbeiter habe er stets mit großer Zuvorkommenheit behandelt, betont Henri Ahlborn weiter: "Ich habe meinen Dienst jeden Tag mit Freude angetreten." Auch nach seiner Zeit als Hofmarschall sei die Verbindung zu Großherzog Jean nie abgerissen.



Der Tod des Monarchen wertet er als großen Verlust. "Sein Tod ist natürlich in erster Linie ein großer Verlust für seine Familie, aber auch für die ganze luxemburgische Bevölkerung. Großherzog Jean war ein Vorbild. Das, was er geleistet hat, wird uns allen weit über seinen Tod hinaus in Erinnerung bleiben."