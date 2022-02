Der langjährige LSAP-Politiker vertrat Luxemburg in den Regierungen Santer und Juncker auf der internationalen Bühne.

Nachruf

Ehemaliger Außenminister Jacques Poos gestorben

Im Alter von 86 Jahren ist der langjährige LSAP-Politiker am Samstag verstorben. Der am 3. Juni 1935 in Luxemburg-Stadt geborene Poos studierte Handels- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lausanne. 1959 wurde er Attaché im Wirtschaftsministerium sowie von 1962 bis 1964 Lehrbeauftragter im Statistischen Dienst. Zwischen 1964 und 1976 war er Direktor des Tageblatts.

Seine politische Karriere begann 1969, als er Mitglied des Gemeinderates der Stadt Esch wurde. 1974 wurde er in die Chamber gewählt. Bis 1999 vertrat er die Interessen der LSAP im Parlament.

Internationale Beziehungen

Seine Leidenschaft für Außenpolitik zog sich wie ein roter Faden durch seine politische Laufbahn. Bereits in seiner Zeit als Finanzminister in der Regierung Thorn vertrat er das Großherzogtum bei der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Investitionsbank. Als 1984 die LSAP eine Koalitionsregierung mit der CSV bildete, wurde Jacques Poos vom Premierminister Jacques Santer zum Vizepremier sowie zum Minister für Auswärtiges, Außenhandel und Zusammenarbeit berufen.

Auch unter dem 1995 amtierenden Premierminister Jean-Claude Juncker übte er diese Ämter bis 1999 aus. Außergewöhnlich ist, dass er als Außenminister dreimal, 1985, 1991 sowie 1997, Präsident des Rats der Europäischen Union war. 1999 wurde er zum Mitglied des Europaparlaments gewählt und wurde zugleich Vizepräsident des Europäischen Parlaments. 2004 zog er sich aus der aktiven Politik zurück. Das „Luxemburger Wort“ entbietet den Angehörigen sein aufrichtiges Mitgefühl.

