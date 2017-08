(ham) - Edmond Schumacher ist tot. Der Ehrenpräsident der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben.



Der am 1. September 1931 in Niederfeulen geborene Jurist war zwischen 1957 und 1961 beim Barreau gemeldet, bevor er in die Rechtsabteilung des Differdinger Stahlwerks Hadir wechselte, das 1967 mit der Arbed fusionnierte. 1978 wurde Schumacher zum beigeordneten Direktor der "Services juridiques et domaines" der Gesellschaft ernannt. Zum 1. Januar 1986 übernahm er die Abteilung gänzlich.



Neben seiner Tätigkeit beim Stahlgiganten machte sich der Inhaber eines Doktorentitels in Jura vor allem als unermüdlicher Philanthrop in Luxemburg einen Namen. 34 Jahre lang, bis 2009, stand Schumacher in den Diensten der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte; zuerst als Generalsekretär, schließlich als Präsident des gemeinnützigen Betreibers der Nationallotterie.



Daneben war Edmond Schumacher ebenfalls Mitglied in den Vorständen des Roten Kreuzes und der Fondation Alzheimer sowie der Commission de Surveillance et de Contrôle du Loto des Justizministeriums.



Zwischen 1992 und 2000 stand der Jurist dem Verwaltungsrat der Raiffeisenkasse vor. Daneben war Edmond Schumacher in den Verwaltungsräten der WSA und der Versicherungsgesellschaft La Luxembourgeoise tätig und diente als Vorsteher der großherzoglichen Vermögens- und Güterverwaltung.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.