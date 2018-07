Eine Petition, die sich um den Fortbestand der Echternacher Springprozession sorgt, hat innerhalb eines Monats mehr 5.300 Unterschriften gesammelt. Einer Anhörung in der Chamber steht damit nichts mehr im Weg.

Echternacher Springprozession in der Chamber

Steve BISSEN Eine Petition, die sich um den Fortbestand der Echternacher Springprozession sorgt, hat innerhalb eines Monats mehr 5.300 Unterschriften gesammelt. Einer Anhörung in der Chamber steht damit nichts mehr im Weg.

Die Petition 1016, die den Pfingstdienstag als Luxemburger Unesco-Kulturerbe-Tag zum gesetzlichen Feiertag erklären will, hat innerhalb eines Monats das nötige Quorum von 4.500 Unterschriften erreicht. Die öffentliche Anhörung in der Chamber wird voraussichtlich am 24. Juli um neun Uhr stattfinden – zwei Tage vor der Petition zur Legalisierung von Cannabis. Laut Marco Schank (CSV), Präsident der Petitionskommission, sind bereits mehr als 5.300 Unterschriften eingegangen. Die zum größten Teil schriftlich eingereichten Unterschriften müssen jetzt nur noch auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden.

Hintergrund der Petition ist die Absicht der Regierung, den schulfreien Pfingstdienstag ab kommendem Jahr abzuschaffen. Der Antragsteller Jos Scheuer fürchtet nun um den Fortbestand der Echternacher Springprozession, die traditionell am Pfingstdienstag stattfindet.



2010 wurde die Springprozession von der Unesco zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Bereits 2005 stimmte das Parlament für eine entsprechende Konvention. Für den Antragsteller wäre die Einführung eines gesetzlichen Feiertags nur folgerichtig, um die Bedeutung der Echternacher Springprozession für das kulturelle Erbe Luxemburgs entsprechend zu würdigen.