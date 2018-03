Reaktionen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Bischofsvikar Georges Hellinghausen und dem ehemaligen "Wort"-Chefredakteur Léon Zeches zum Tod von Abbé André Heiderscheid.

Politik 2 Min.

"E grousse Verloscht fir Lëtzebuerg"

Reaktionen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Bischofsvikar Georges Hellinghausen und dem ehemaligen "Wort"-Chefredakteur Léon Zeches zum Tod von Abbé André Heiderscheid.





Zwei langjährige Chefs: Premierminister Jean-Claude Juncker und Dompropst André Heiderscheid. Foto: Anouk Antony

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnete den Tod von André Heiderscheid als großen Verlust für Luxemburg. „Ich habe sein klares Bekenntnis zur europäischen Einigung sehr geschätzt.“ Einen großen Teil seines politischen Lebens habe er mit André Heiderscheid verbracht, manchmal in offener Gegenrede, aber immer in freundschaftlichem Umgang, so Juncker. „Bei aller Sturheit hat Abbé Heiderscheid stets ein Ohr für die Meinung anderer gehabt“. André Heiderscheid sei einer der intelligentesten und gebildetsten Luxemburger, die er je kennengelernt habe, so Juncker.

„Er hat sich als Priester verstanden und auch als Priester gehandelt“, so Bischofsvikar Georges Hellinghausen anlässlich des Todes von André Heiderscheid. Hellinghausen würdigt seinen Vorgänger im Amt des Dompropstes als tiefgläubigen Menschen mit festen Überzeugungen, der seinen Glauben und seine christliche Überzeugung stets weitergegeben habe. Als Dompropst habe Heiderscheid das Domkapitel mit großer Kompetenz und mit einer natürlichen Autorität geführt.

Der Verstorbene sei zudem ein „intellektueller Kopf mit einer geradezu prophetischen Weitsicht gewesen“, so Georges Hellinghausen weiter. So habe er schon 1990 anlässlich des 150. Jubiläums der Luxemburger Lokalkirche den Wandel von der „Volkskirche hin zu einem Entscheidungsglauben des Einzelnen“ vorhergesagt. Für den Journalisten und politisch denkenden Menschen André Heiderscheid sei die christliche Soziallehre von herausragender Bedeutung gewesen.

Es ist, als ob ein Familienmitglied gestorben ist. Mit seinem Tod geht für mich eine Ära zu Ende.

Léon Zeches, ehemaliger Chefredakteur des „Luxemburger Wort“ und einer der engsten Vertrauten von André Heiderscheid, zeigte sich tief traurig: „Es ist, als ob ein Familienmitglied gestorben ist. Mit seinem Tod geht für mich eine Ära zu Ende.“ Er bezeichnete ihn als einen Menschen, der aufgrund seiner Resolutheit und seiner Prinzipientreue aus der Menge herausragte: „Als Mensch, als Priester, als Journalist, als Unternehmer und als Chef.“

Weihnachtsfeier 2009 bei Saint-Paul: Abbé André Heiderscheid und sein langjähriger Weggefährte Léon Zeches. Foto: Gerry Huberty

Während seiner Jahrzehnte langen Arbeit Seite an Seite mit André Heiderscheid lernte Léon Zeches ihn auch als Menschen kennen und schätzen: „Freitagsabends, nach Redaktionsschluss, saßen wir oft stundenlang zusammen und diskutierten über Gott und die Welt. Er war ein sehr weltoffener, toleranter, ja, moderner Mensch. Er war in manchen Punkten nicht mit der offiziellen Kirche und nicht mit Rom einverstanden, trug das aber nicht nach außen. Die Kirche war seine geistige Mutter. Und ebenso wenig, wie er seine leibliche Mutter in der Öffentlichkeit kritisiert hätte, wollte er seine geistige Mutter auf dem größten Marktplatz des Landes (gemeint ist das LW; Anm. d. Red.), wie er immer zu sagen pflegte, bloßstellen.“

rar/DS/Cl.F.