Dünnes Eis

Am Mittwoch wurde die zweite blau-rot-grüne Regierung vereidigt. Die Dreierkoalition hat nach fünf Jahren an Strahlkraft verloren. Dazu bläst dem Kabinett Bettel-Schneider-Braz-II diesmal ein stärkerer Oppositionswind ins Gesicht.

Als Corinne Cahen, Etienne Schneider, Felix Braz und Formateur Xavier Bettel am Montag das Koalitionsabkommen unterzeichnen, spricht ihre Mimik Bände. Die euphorische Hochstimmung von 2013 ist verflogen. Begeisterung und Aufbruchstimmung gehören der Vergangenheit an. Der Zauber des Neuen hat sich in Luft aufgelöst. Die Zeiten des Renouveau sind vorbei. Oder, um es noch einmal mit den Worten des LSAP-Fraktionsvorsitzenden Alex Bodry zu sagen: Das erste gemeinsame Projekt ist abgearbeitet.



Doch das zweite gemeinsame Projekt lässt sich auch am Tag der Vereidigung des zweiten Kabinetts Bettel-Schneider-Braz bestenfalls erahnen ...