(DS) - Die Zeit war knapp bemessen. Der französiche Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Macron weilten am Dienstag gerade einmal ein paar Stunden in Luxemburg. Nach der Ankunft am Flughafen, wo Emmanuel Macron u.a. von Staatsminister Xavier Bettel empfangen wurde, ging es zunächst mit Blaulicht zum großherzoglichen Palais. Dort wurden Macron und seine Frau von Großherzog Henri und von Großherzogin Maria Teresa in Audienz empfangen.

Während die Großherzogin und Brigitte Macron zum Damenprogramm in die Abtei Neumünster und ins Mudam aufbrachen, begann für Macron der offizielle Teil der Visite. Für den französischen Präsidenten war es die erste Visite in Luxemburg seit seiner Wahl im Frühjahr.

Im Schloss in Senningen trafen sich Premierminister Xavier Bettel und Präsident Macron zu Gesprächen, bei denen neben den bilateralen Beziehungen vor allem europäische Fragen auf der Tagesordnung standen, zusammen. Bei dem Treffen war auch der belgische Premier Charles Michel mit von der Partie.

Es war übrigens nicht das erste Treffen der Regierungschefs aus Belgien, Frankreich und Luxemburg. Am 20. Juli hatten sich Macron, Michel und Bettel zu einem „Dîner“ im Elysée-Palast getroffen. Das allererste Treffen hatte allerdings bereits im März stattgefunden, zu einem Zeitpunkt also, als Emmanuel Macron noch im Präsidentschaftswahlkampf steckte. Damals hatte die belgische Zeitung „L'écho“ von einem diskreten Treffen des Trios in der Pariser Wohnung des für seine guten Beziehungen zur europäischen „High Society“ bekannten französischen Journalisten Stéphane Bern berichtet.

Auch diesmal fand die Visite bei einem gemeinsamen „privaten“ Abendessen im Senninger Schloss ihren Abschluss.