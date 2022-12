Diese Themen bewegen: Ausgleichszahlung für Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, Verbot der Treibjagd und weniger technische Kontrollen für Fahrzeuge.

Quorum erreicht

Drei weitere Petitionen werden in der Chamber diskutiert

Simone MOLITOR Diese Themen bewegen: Ausgleichszahlung für Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, Verbot der Treibjagd und weniger technische Kontrollen für Fahrzeuge.

Drei Petitionen haben die erforderliche Unterschriftenzahl erreicht, die ihnen den Weg zur öffentlichen Anhörung in die Chamber ebnet.

Erneut werden Ausgleichszahlungen für Eltern gefordert Neun Petitionen wurden bewilligt: vom kostenpflichtigen öffentlichen Transport über Parkplätze für Schwangere bis zu Elterngeld, wenn Kinder zu Hause betreut werden.

Ein Thema, das besonders bewegt, ist die gratis Kinderbetreuung oder vielmehr die Entscheidung, Kinder nicht in eine Betreuungsstruktur zu geben. Die Petition mit der Nummer 2512 fordert eine Auszahlung von Elterngeld. Dem Petitionär geht es darum, den Familien die Wahl zu lassen und eine Ausgleichszahlung bei einer „réduction de tâche“ vorzusehen, wenn sie sich selbst der Kinderziehung widmen. Die Petition wurde bisher bislang über 4.630 Mal unterzeichnet. Die Frist läuft erst in einem knappen Monat ab.

„Barbarische Art der Jagd“

Für die Abschaffung der Treibjagd setzt sich ein weiterer Petitionär ein, der schon über 4.640 Unterstützer gefunden hat. „Ein Tier bis zum Äußersten zu ermüden und dann zu töten, ist eine Folter und lässt dem Tier keine Chance“, argumentiert der Initiator, der diese „barbarische Art der Jagd“ außerdem als Gefahr für Waldspaziergänger sieht. Die Petition mit der Nummer 2519 läuft noch zwei Wochen.

Zwei Tage Homeoffice in der Woche - auch für Grenzgänger Neun neue Petitionen sorgen sich unter anderem um den Tierschutz, die Indexierung der Steuersätze und die Verbesserung der Work-Life-Balance.

Auf rund 5.200 Unterschriften hat es derweil die Petition 2516 gebracht, die fordert, dass eine technische Kontrolle der Fahrzeuge nach den ersten vier Jahren nur alle zwei Jahre anstehe, so wie es in den anderen EU-Ländern ebenfalls der Fall sei. Auch diese Bittschrift kann noch zwei Wochen unterschrieben werden.

Voraussichtlich am 25. Januar steht unterdessen bereits die öffentliche Anhörung der Petition an, die das allgemeine Recht auf zwei Tage Homeoffice fordert. Direkt am ersten Tag hatte sie das erforderliche Quorum von 4.500 Unterschriften erreicht. Am Ende waren es 14.000. Gleich drei Minister werden an der Anhörung teilnehmen: neben Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) auch Finanzministerin Yuriko Backes (DP) sowie der Minister für soziale Sicherheit Claude Haagen (LSAP).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.