Reform der Pflegeversicherung und kein Ende: Am Donnerstag meldete sich auch der OGBL zu Wort. Die Gewerkschaft verwies auf drei Punkte, die ihr wichtig sind und bei denen der Minister ihnen wohl entgegenkommt.

Drei Jahre Beschäftigungsgarantie

Es war im Anschluss an eine Dringlichkeitssitzung, die der OGBL bei Sozialminister Romain Schneider angefragt hatte, dass die Gewerkschaft der Presse ihre Forderungen bekannt gab. Kernpunkt ist eine Beschäftigungsgarantie im Pflegesektor: Drei Jahre lang soll kein Personal abgebaut werden. Einverstanden zeigte sich die Gewerkschaft auch mit der noch vor Ostern vorgesehenen Evaluation, die Schneider am Mittwoch schon in Aussicht stellte. "Es müssen alle Leistungen auf den Prüfstand und alle beteiligten Parteien mit am Tisch sitzen", verlangte OGBL-Präsident André Roeltgen. Besonders die "Courses-sorties" müssten einer präzisen Analyse unterzogen werden.



Im Moment werde hier auf Interpretationen des Textes zurückgegriffen, um das Problem zu lösen, eventuell müssten aber klare Definitionen her. "Wenn notwendig, muss das Gesetz oder die ein oder andere Verordnung geändert werden. Es wäre nicht das erste Gesetz, das nachgebessert wird." Notwendig würden Nachbesserungen womöglich auch beim Aidant informel, um Schwarzarbeit zu verhindern und bei einer erweiterten Mitbestimmung der Versicherten bei der Pflegeversicherung.

Ein Problem besteht sicher bei Personen mit Behinderung oder Demenz



Genau wie der LCGB auch, sieht der OGBL ein Problem bei der individuellen Betreuung von Menschen mit Behinderung oder Demenz. "Hier besteht ein Finanzloch, das sicher auch durch die Evaluation bestätigt wird. Ob die Regierung darauf im Rahmen der Pflegeversicherung oder über die Pauschalen reagiert, die in die Kompetenz des Familienministeriums fallen, ist egal. Es muss eine Lösung kommen." Der LCGB hatte bereits darauf hingewiesen, dass im Budget 2018 die sogenannten Aktivitäten zur Unterstützung der Unabhängigkeit (AAI) um zehn bis 15 Prozent gekürzt wurden - eine Maßnahme, die vor allem Behinderte und Demenzkranke betrifft. Schätzungen der Copas, des Dachverbands der Pflegedienstleister nach seien dadurch 200 qualifizierte Arbeitsplätze gefährdet.



Gerade die Copas und ihr Schüren von Ängsten vor Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen kritisierte der OGBL am Donnerstag scharf. "Die Beschäftigungsgarantie hat der Minister schon im Dezember bestätigt und unterstützt - genau wie der LCGB auch. Nur die Copas hat damals ein Abkommen, um das Personal abzusichern, verhindert", ärgerte sich Roeltgen. "Es ist inakzeptabel, dass irgendeine Direktion hingeht und seinem Personal wegen der neuen Pflegeversicherung Angst um den Arbeitsplatz eintreibt."



"Es gbt keine Transparenz über die Kassen der Pflegebetriebe"

Hintergrund ist, dass der Staat 20 Millionen Euro als Puffer-Kredit vorgesehen hat, die den Pflegedienstleistern zur Verfügung gestellt werden, um ihr Personal abzusichern. Roeltgen sagte: "Dafür müsste der Betrieb aber Transparenz bei seinen Finanzen spielen lassen, seine Konten und Sparkonten auf den Tisch legen und die Höhe der Einkommen seines Führungspersonals. An dieser Transparenz mangelt es aber grundsätzlich. Und dabei hängen diese Betriebe von einer öffentlichen Versicherung und von öffentlichen Finanzen ab."



Auch Schneider sparte nicht an Kritik an der Copas: "Wir haben schon im Dezember mit den Gewerkschaften und der Copas probiert, alle Unklarheiten zu vermeiden. Wir wollten ein gemeinsames Statement abgeben zur Evaluation nach drei Monaten, uns einen Modus vivendi geben über das was läuft und was nicht läuft. Das hätte das Personal und die Versicherten beruhigt, es scheiterte aber an der Copas." Er blieb dabei, dass das Gesetz nicht geändert, sondern eben interpretiert werden müsse.