(mig) - Die DP-Fraktion traf sich vor ein paar Tagen zu ihrer Journée parlementaire und zog eine positive Bilanz der geleisteten Arbeit der Regierung und der Chamber. Nie zuvor seien so viele Projekte umgesetzt worden wie in den vergangenen vier Jahren, so Fraktionschef Eugène Berger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. "Die DP hat viel dazu beigetragen, dass das Land sich heute in einer exzellenten Verfassung befindet." Was nicht bedeute, dass man nun in den Stand-by-Modus schalten werde.



Handlungsbedarf sehen die Liberalen vor allem beim Logement, insbesondere, was das Problem langwieriger Prozeduren betrifft. "Eigentlich ist Luxemburg ein Land der kurzen Wege. Beim Logement aber ist das nicht der Fall", so Berger.



Er schlug vor, sich im Rahmen der geplanten Orientierungsdebatte in der Chamber zum Thema Logement eingehender mit einer Beschleunigung der Prozeduren auseinanderzusetzen. Als Beispiel nannte Berger die Umweltauflagen. "Müssen wir jede Blume und jede Fledermaus dreimal zählen, bevor wir eine Baugenehmigung erteilen?", warf der Fraktionschef in den Raum.



Sinnvoll sei auch, die Gesetze der verschiedenen implizierten Verwaltungen (z.B. Umwelt und Intérieur) auf deren Kohärenz hin zu überprüfen und sämtliche Gesetze und Bestimmungen in einem "Code de l'urbanisme" zusammenzuführen. Eine Aufgabe, der sich die Chamber widmen könnte. In der Wohnungsbaupolitik sei in den letzten Jahren viel unternommen worden, so Berger, "aber leider gibt es keine Zauberformel, um die Probleme zu lösen".



Budget der Kontinuität



Am 11. Oktober stellt Finanzminister Pierre Gramegna den Haushaltsentwurf 2018 vor, den letzten in dieser Legislaturperiode. Budgetberichterstatterin Joëlle Elvinger hob am Donnerstag die gesunde finanzielle Situation des Landes hervor.



Die Verbesserung der Staatsfinanzen habe man der aktuellen Regierung zu verdanken, sagte Elvinger. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde die Staatsverschuldung bis 2020 konstant und weit unter der 30-Prozent-Marke bleiben, sagte Elvinger, ohne allerdings zu erwähnen, dass das Staatsdefizit aufgrund kostenintensiver Reformen (Steuerreform, kostenlose Kinderbetreuung, Elternurlaub) in absoluten Zahlen massiv steigen wird.



Elvinger setzt beim Budget auf Kontinuität. Von Finanzminister Pierre Gramegna erwartet sie sich die Fortführung einer "vorsichtigen Finanz- und Budgetpolitik" und das Aufrechterhalten einer großzügigen Investitionspolitik, vor allem in den Bereichen Mobilität und Bildung.