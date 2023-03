Jonk Demokraten im Zentrum wählten Daniel Ruiz Viejobueno zum neuen Präsidenten

DP-Regionalkongress Zentrum

DP-Zentrum fit für Bettel 3.0

Ines KURSCHAT Jonk Demokraten im Bezirk Zentrum wählten neuen Präsidenten

Daniel Ruiz Viejobueno heißt der neue Präsident der Jonk Demokraten im Bezirk Zentrum (JDL). Der Privatbanker wurde bereits am Dienstag auf dem Zentrumskongress der JDL gewählt und löst Laurent Lamesch ab, der zehn Jahre lang die Jugendorganisation der Demokratischen Partei (DP) im Bezirk Zentrum geführt hat.

Daniel Ruiz Viejobueno, der neue Präsident der Jonk Demokraten im Bezirk Zentrum (JDL).





Die jungen Demokraten fordern die Regierung dazu auf, umgehend Maßnahmen zu beschließen, die die Investitionen auf dem Immobilienmarkt ankurbeln.

Die Erneuerung sei voll im Gange, so der scheidende JDL-Zentrums-Präsident (und erste Ehrenpräsident) Lamesch am Donnerstagabend im Centre Atert in Bartringen. Dort hatten sich rund 100 DP-Mitglieder, darunter Premier und Spitzenkandidat Xavier Bettel, Familienministerin Corinne Cahen, Finanzministerin Yuriko Backes, Bürgermeisterin Lydie Polfer und verschiedene DP-Abgeordnete und Schöffen, zum Regionalkongress Zentrum versammelt. 32 junge Frauen und Männer treten im Zentrum an; in den vergangenen Wochen sollen 250 neue Mitglieder in die Partei eingetreten sein. Es sei die JDL gewesen, die als erste Sektion ein Programm für den Gemeindewahlkampf geschrieben habe, erinnerte Lamesch. Inhalte der Jugendpartei, wie Tiny Houses, bezahlbarer Wohnraum und mehr Fahrradwege, seien im Gemeinde-Rahmenwahlprogramm aufgenommen worden.

Ziel lautet Bettel 3.0

Die DP will ihre Präsenz auf Gemeindeebene weiter ausbauen und dann mit Elan in die Nationalwahlen starten, um „Bettel 3.0“ möglich zu machen. Xavier Bettel, Premier und liberaler Spitzenkandidat, hatte es sich nicht nehmen lassen und war ebenfalls zum Regionalkongress angereist. Er sprach den Mitgliedern und Kandidaten ins Gewissen, alles für den Gemeindewahlkampf zu geben und, getreu dem DP-Wahlslogan „No bei dir“, „die Nähe zu den Menschen auf Gemeindeebene“ zu suchen. Bettel kündigte an, selbst erst einmal noch nicht zu sehr in den Wahlkampfmodus zu schalten: „Das Land braucht eine Regierung, die arbeitet. Wir können uns Parteipolitik jetzt nicht erlauben.“

Lydie Polfer und Patrick Goldschmidt führen die Liste an. Die Bürgermeisterin bestätigt auch die Kandidatur der Familienministerin.

Der DP-Spitzenkandidat sprach gezielt die Jugend an: Neben den Staatsfinanzen sei die Klimakrise „eine Verantwortung, die wir haben gegenüber den jüngeren Generationen“. Es sei „nicht mehr fünf vor 12, sondern eine Minute vor 12“, so Bettel weiter. Seine Partei stehe für eine Klimapolitik, „die keinen bestrafen und nicht sagen will, was richtig ist oder falsch, sondern die für eine Politik steht, die die Lebenschancen und Zukunft für unsere Generationen gestalten“ wolle.



