Bei ihrem Kongress hat die DP am Sonntag die Grundzüge ihres Wahlprogramms vorgestellt. Der öffentliche Transport soll in Zukunft gratis sein. Eine Jahresarbeitszeit soll den Menschen mehr Flexibilität und mehr Freizeit garantieren.

DP: Öffentlicher Transport soll gratis werden

Danielle SCHUMACHER Bei ihrem Kongress hat die DP am Sonntag die Grundzüge ihres Wahlprogramms vorgestellt. Der öffentliche Transport soll in Zukunft gratis sein. Eine Jahresarbeitszeit soll den Menschen mehr Flexibilität und mehr Freizeit garantieren.

Um Familie und Beruf besser in Einklang zu bringen, will die DP ein Elternurlaub Plus einführen. Das hatte die Parteispitze bereits vor einigen Tagen angekündigt. Beim Parteitag im Tramsschapp wurden nun weitere Details aus dem Wahlprogramm bekannt gegeben. Parteipräsidentin Corinne Cahen kündigte beispielsweise an, dass der öffentliche Transport in Zukunft gratis sein soll. Überhaupt will die DP sehr viel in die Mobilität investieren, wenn sie nach dem 14. Oktober erneut Regierungsverantwortung übernehmen kann.



Die Präsidentin, aber auch Premierminister und DP-Spitzenkandidat Xavier Bettel machen nämlich Handlungsbedarf aus. Soll die Tram weiter ausgebaut werden, etwa in Richtung Mamer, Leudelingen, Esch, aber auch bis Junglinster und darüber hinaus.Das Verkehrsnetz müsse konsequent ausbaut werden, betonte Cahen. Angedacht sind beispielsweise intelligent Verkehrsleitsysteme. "Wenn vor zehn, fünfzehn Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen worden wären, wäre der Stau heute weniger lang", erklärte Bettel in seiner gut 20-minütigen Rede und erntete prompt Applaus.



Mehr Flexibilität und mehr Lebensqualität



Applaus gab es am Sonntagmorgen öfters in dem gut gefüllten Tramsschapp. So signalisierten die Delegierten beispielsweise Zustimmung, als DP-Chefin und Familienministerin Cahen versprach, ihre Partei werde sich für eine Jahresarbeitszeit stark machen. Man könne sich zwar Zeit nicht kaufen, man könne sie aber besser einteilen, meinte die Parteivorsitzende. Das führe zu mehr Flexibilität und letztendlich auch zu mehr Lebensqualität. Die 40-Stundenwoche will die DP allerdings nicht antasten. "Flexible arbeiten, bedeutet sich mehr arbeiten", so Corinne Cahen. Und zu mehr Flexibilität würde ihrer Meinung nach auch der Elternurlaub Plus führen, den die Parteispitze bereits vor einer Weile in Aussicht gestellt hatte.