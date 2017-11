(na) - Der Rücktritt von Marc Ruppert von seinem Posten als Generalsekretär bei der DP schlägt weiterhin Wellen. In seiner Samstagsausgabe titelte die französischsprachige Zeitung "Le Quotidien" einen Artikel mit "Clash au DP".

Hier wirft Marc Ruppert DP-Parteipräsidentin Corinne Cahen Druck vor. Dies infolge eines Kommentares im "Luxemburger Wort" indem es um Meinungsverschiedenheiten und Spannungen zwischen der DP-Parteipräsidentin und dem zurückgetretenen Generalsekretär ging.



"Elle m’a mis la pression pour que je prenne fermement et publiquement position pour démentir les allégations du Wort. Il s’agit d’une manœuvre inacceptable, d’autant plus qu’il s’agissait d’un commentaire et que le contenu n’est pas à nier complètement", wird Marc Ruppert im "Quotidien" zitiert.

Cahen dementiert und kontert



Darauf reagierte Corinne Cahen am Samstag bei RTL. Sie dementierte, Druck auf Ruppert ausgeübt zu haben. Sie betonte, dass in der DP eine gute Stimmung herrsche.



Ruppert habe am 8. Oktober ein "ganz enttäuschendes Wahlresultat" erhalten, so Cahen noch. Ruppert habe daraufhin gedrängt, eine feste Zusage zu erhalten, dass er 2018 bei den Nationalwahlen für die DP Kandidat sein werde. Darüber müssten aber die zuständigen Parteigremien entscheiden, so Cahen weiter.



Ruppert habe dann daraus seine Konsequenzen gezogen. Er habe seine Motivation verloren "well säi Wahlresultat dat war, wat et war", so Cahen.



Außerdem habe Marc Ruppert "vielleicht nicht die notwendige Zeit oder vielleicht nicht die notwendige Ausdauer gehabt", um die notwendige "Basisarbeit" zu verrichten, so Cahen weiter.

Zum Schluss des Radiointerviews versicherte sie, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Generalsekretär, Claude Lamberty, sehr gut sei und sie sich auf die Zusammenarbeit mit ihm freue.