DP gibt Kandidaten im Süden bekannt

Danielle SCHUMACHER Im Bezirk Süden startet die DP mit der Doppelspitze Claude Meisch und Pierre Gramegna in die Wahlen.

Die DP hat die Kandidaten des Südbezirks für die Wahlen am 14. Oktober bekannt gegeben. Finanzminister Pierre Gramegna, der zum ersten Mal überhaupt als Politiker an einer Wahl teilnimmt, und Bildungsminister Claude Meisch führen die Liste als Doppelspitze an.



Daneben befinden sich folgende Kandidaten auf der Liste: Barbara Agostino (Luxemburg), Romain Becker (Käl-Téinténg), Marie-Louise Berens (Petingen), Eugène Berger (Roeser), Sven Bindels (Mamer), Martine Eischen (Differdingen), Laura Ferber (Käerjéng), Georges Fohl (Garnich), Nico Funck (Käerjéng), Gusty Graas (Bettemburg), Max Hahn (Dippach), Jean Kihn (Monnerich), Pim Knaff (Esch-Alzette), Max Lehnen (Sassenheim), Carole Olinger (Düdelingen), Jean-Pierre Roemen (Leudelingen), Mireille Roemer (Hobscheid), Mara Scheibel (Schifflingen), Daliah Scholl (Esch-Alzette), Nicole Sibenaler (Mamer), Géraldine Welkenbach (Kopstal).



Die Vorschläge des Regionalvorstands Süden müssen noch vom Comité directeur bestätigt werden.



Bereits am Dienstag hat die DP ihre Kandidatenliste im Zentrum veröffentlicht. Sie wird vom Duo Xavier Bettel und Corinne Cahen angeführt. Auch in den anderen Bezirken setzt die DP auf Doppelspitzen: Im Norden sind es die Minister Marc Hansen und Fernand Etgen und im Osten die beiden Abgeordneten Gilles Baum und Lex Delles. Die Kandidaten des Ost- sowie Nordbezirks will die Partei bis Ende der Woche bekannt geben. Sämtliche DP-Kandidaten werden am 3. Mai offiziell vorgestellt.