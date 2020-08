DP-Fraktionschef: „Auf das Zeitfahren folgt die Bergetappe“

Gilles Baum steht seit Anfang des Jahres an der Spitze der DP-Fraktion. Nur wenige Wochen später verabschiedete sich das Land in den Lockdown. Im Interview erklärt er, was es bedeutet, eine Fraktion unter diesen außergewöhnlichen Umständen zu führen.

Danielle SCHUMACHER

Gilles Baum, Sie sind seit Januar DP-Fraktionsvorsitzender. Welche Erfahrungen haben Sie bislang gemacht?

Der Wechsel fand wegen des Todes von Eugène Berger unter denkbar tragischen Voraussetzungen statt. Mir war es daher wichtig, dass über den Vorsitz abgestimmt wurde. Es hat mich natürlich gefreut, dass meine Kollegen mich einstimmig zu ihrem neuen Fraktionschef gewählt haben. Auch wenn ich kein parlamentarischer Neuling bin und die Gepflogenheiten kenne, so ist das Amt doch eine Herausforderung ...