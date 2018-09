Die berufliche Karriere und die Familie unter einen Hut bekommen. Das ist das Ziel der DP.

DP fordert mehr Zeit für die Familie

Glenn SCHWALLER Die berufliche Karriere und die Familie unter einen Hut bekommen. Das ist das Ziel der DP.

Mehr Zeit für Kinder und flexiblere Arbeitsbedingungen. So stellt sich die DP die Arbeitswelt der Zukunft vor. Am Dienstag präsentierten die Parteipräsidentin und Familienministerin Corinne Cahen sowie der Abgeordnete Gilles Baum den vierten Teil des Wahlprogramms. Dabei verwiesen sie einerseits auf die Errungenschaften der letzten fünf Jahre, stellten andererseits aber auch einen Katalog mit Maßnahmen für die kommende Legislaturperiode vor.

Mehr Zeit für die Familie



Gleich zu Beginn verwies Cahen auf die positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Heute seien 3.500 Menschen weniger auf der Suche nach einer Arbeit als vor fünf Jahren, die Quote sei im gleichen Zeitraum von 7,1 auf nur noch 5,5 Prozent gesunken. Auch die Flexibilisierung und finanzielle Verbesserung des Elternurlaubs sei als Erfolg zu werten, so Cahen weiter. Insgesamt möchte die DP, dass den Eltern mehr Zeit für ihre Kinder zur Verfügung stehen soll. So fordert die Partei beispielsweise die Einführung des "Congé parental plus" und die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten selbst aushandeln können. Aktuelle Regelungen sollen jedoch bestehen bleiben, so betonte Cahen: "Kein Mensch soll länger als zehn Stunden am Tag oder 48 Stunden pro Woche arbeiten müssen".

Zu den weiteren Forderungen der DP gehören unter anderem noch eine Stärkung der Heimarbeit, was auch zu einer Entlastung der Verkehrsstrukturen führen soll, sowie eine Weiterbildungsoffensive für schwer vermittelbare Arbeitslose. Neue Wirtschaftszonen in den Grenzregionen sowie mehr Arbeitsplätze, die außerhalb der Stadt Luxemburg angesiedelt sind, sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Menschen weniger Zeit in Staus verbringen müssen.



1.500 neue Betten in Altenheimen



An dem aktuellen Renten - und Indexsystem möchte die Partei festhalten. Gilles Baum betonte dabei, dass es dem Rentensystem aktuell ganz gut gehe. Ein weiteres Anliegen der DP besteht darin, die Anzahl der Betten in Alten - und Pflegeeinrichtungen zu erhöhen, sowie die jeweiligen Strukturen zu erneuern und somit an die Erfordernisse und Standards der heutigen Zeit anzupassen.