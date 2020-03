Großherzogin Maria Teresa feiert am Sonntag ihren 64. Geburtstag, Prinzessin Claire wurde am Samstag 35 Jahre alt.

Doppelter Geburtstag bei Hofe

(SC/LW) - Am großherzoglichen Hof gibt es an diesem Wochenende gleich zweifachen Grund zum Feiern. Großherzogin Maria Teresa, die am 22. März 1956 in der kubanischen Hauptstadt Havanna geboren wurde, begeht am Sonntag ihren 64. Geburtstag.

Joyeux anniversaire / Alles Guddes fir de Gebuertsdag

La Princesse Claire fête aujourd’hui ses 35 ans.

© Anne du Chastel pic.twitter.com/a9aMLph8nX — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) March 21, 2020

Bereits am Samstag wurde Prinzessin Claire, die Ehefrau von Prinz Félix, 35 Jahre alt. Aufgrund der Corona-Krise und den damit einhergehenden Schutzbestimmungen dürften die gegenseitigen Glückwünsche auf Distanz überbracht werden.

Großherzogin Maria Teresa begeht am Sonntag ihren 64. Geburtstag. Foto: Emanuele Scorcelletti

Auf der Internetseite der großherzoglichen Familie veröffentlichte die Großherzogin am Sonntag eine besondere Mitteilung, in der sie sich unter anderem bei Arbeitern im Gesundheitssektor für ihren Einsatz im Kampf gegen das Corona-Virus bedankte:

"Haut, um Dag vu mengem Gebuertsdag, wëll ech Iech soen, datt et mir am Häerz net no feieren ass. Mäin Häerz ass bei Iech, a mat all deenen, déi an dësen Deeg géint d’Krankheet kämpfen, déi Angscht hunn, déi eleng sinn, déi méi schwaach sinn.

Ech denken och un all déi, déi an hire leschte Stonnen eleng sinn, an un déi, déi gäeren e léiwe Mënsch op séngem leschte Wee begleet hätten an net kënnen „Äddi“ soen.

Dem Grand-Duc a meng Gedanken gi ganz speziell a mat enger grousser Dankbarkeet un de Corps médical, d’paramedezinescht Personal an déi vill Fräiwëlleg, déi sech an den Déngscht stellen. Dir sidd e Cadeau fir äis All! MERCI!"

