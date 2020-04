Gleich zweifachen Grund zum Feiern gibt es am Donnerstag bei der großherzoglichen Familie.

Doppel-Geburtstag bei Hofe

Marc SCHLAMMES Gleich zweifachen Grund zum Feiern gibt es am Donnerstag bei der großherzoglichen Familie.

Auch wenn es ein runder Geburtstag ist, so muss Großherzog Henri seinen 65. Geburtstag heute, Donnerstag, Corona-konform ohne große Feierlichkeiten begehen. Zu Beginn der Krise in Luxemburg hatte der Großherzog selbst in einer kurzen Ansprache einen eindringlichen Aufruf zur nationaler Solidarität an seine Mitbürger gerichtet. Ein spezieller Dank ging damals an das Gesundheits- und Pflegepersonal, das in unermüdlichem Einsatz eine wertvolle Arbeit im Dienste der Allgemeinheit leiste.

Doppelter Geburtstag bei Hofe Großherzogin Maria Teresa feiert am Sonntag ihren 64. Geburtstag, Prinzessin Claire wurde am Samstag 35 Jahre alt.

Luxemburgs Staatschef, dessen 20-jähriges Thronjubiläum im Oktober ansteht, wurde am 16. April 1955 geboren. Zumindest darf der Großherzog zusammen mit seinem jüngsten Sohn feiern: Prinz Sébastien wird an diesem 16. April 28 Jahre alt.

Prinz Sébastien, der unter anderem zwischen 2016 und 2017 die Offiziersausbildung an der berühmten Royal Military Academy of Sandhurst absolvierte, sucht laut monarchie.lu ein Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.