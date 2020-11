Der Mouvement écologique forderte Einblick in den Deal mit dem Online-Riesen, doch das Verwaltungsgericht gab stattdessen Google und der Regierung Recht.

Dokumente über Google-Datenzentrum bleiben geheim

(jt) - Die Absichtserklärung zwischen der Regierung, der Gemeinde Bissen und dem Internetriesen Google über den Bau eines Rechenzentrums muss nicht veröffentlicht werden. Das entschied das Verwaltungsgericht am Montag, wie die „Luxembourg Times“ berichtet.

Der Mouvement écologique hatte rechtliche Schritte eingeleitet, um Einblick in das Dokument zu erhalten. Dieser Forderung erteilte das Verwaltungsgericht in seinem Urteil in erster Instanz nun aber eine Absage. Das Memorandum sei nicht als rein administratives Dokument zu verstehen, sondern enthalte auch Angaben über die Geschäftsstrategie von Google. Das Gericht folgte der Ansicht der Anwälte von Google sowie der Regierung und der Gemeinde, wonach Mitbewerber aus diesen Informationen Nutzen ziehen könnten.



Die Regierung hat eine Veröffentlichung des Schriftstücks bislang stets abgelehnt, obwohl die Commission d'accès aux documents des Staatsministeriums keine Einwände gegen eine Freigabe hatte. Der Mouvement écologique warf der blau-rot-grünen Koalition daraufhin ein zweifelhaftes Verständnis von Transparenz vor. Im Juni erhielten zumindest die Mitglieder der parlamentarischen Wirtschaftskommission Einblick in das Dokument. Das geplante Datenzentrum in Bissen ist wegen möglicher negativer Auswirkungen auf die Umwelt hochumstritten.

