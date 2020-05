Das Centre pour l’Egalité de Traitement bleibt ein Stiefkind der Regierung mit wenig Befugnissen.

Diskriminierungen lassen Regierung kalt

Zwei Personen an Personal, das erst seit kurzem auf drei aufgestockt wurde und ganz wenige Kompetenzen: Damit springt man nicht weit, was nun auch zu offenem Protest zahlreicher Organisationen führte. Die gesetzliche Basis für das Centre pour l’Egalité de Traitement (CET) wurde 2006 geschaffen, als die entsprechenden EU-Direktiven mit einigen Jahren Verspätung umgesetzt wurden. 2008 nahm es unter der Leitung von Nathalie Morgenthaler (40) seine Arbeit auf, zunächst angegliedert an das Familienministerium, das politisch immer noch verantwortlich für die Diskriminierungsbekämpfung zeichnet, und seit 2018 angegliedert an das Parlament.

Nathalie Morgenthaler, das CET musste aufgrund zweier EU-Direktiven gegründet werden. Wie steht es im Vergleich mit anderen EU-Ländern da?

Andere Länder haben viel mehr Diskriminierungsgründe als die sechs, für die das CET zuständig ist und die in den Direktiven auch vorgeschrieben sind. In Frankreich sind es beispielsweise 14. Manche sind auch unabhängig und nicht an ein Ministerium oder wie wir an das Parlament angegliedert.

Unsere Gutachten sind zudem nicht bindend, es gibt keine Verpflichtung zur Antwort auf unsere Beschwerden und auch keine Fristen – in anderen Ländern schon. Ich hatte Fälle, in denen ein Ministerium erst nach sieben Monaten und mehrmaligem Nachhaken reagierte. Wir sind auf den guten Willen der Gegenpartei angewiesen. Wenn wir aber noch nicht einmal von Verwaltungen ernst genommen werden, können wir nicht erwarten, dass Private oder Arbeitgeber es tun.

In Schweden kommt es häufig auch zu Mediation und Schadensersatzverhandlungen, bevor vor Gericht geklagt wird. Dort gehen die Kompetenzen sehr weit.

155 Fälle im Jahr das klingt nach nicht viel. Man könnte meinen, Diskriminierungen seien kein Problem in Luxemburg?

Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Denn nicht jeder kennt uns, nicht jeder unternimmt etwas, nicht jeder kennt seine Rechte und ist sich bewusst, wenn er eine Diskriminierung erfährt. Nur die Hälfte der Personen, die sich an uns wendet, ist sensibilisiert, informiert und kennt ihre Rechte.

Dazu kommt, dass das CET einfach nicht so bekannt ist wie der Ombudsman beispielsweise. Den Reflex, Diskriminierungen direkt mit uns zu verbinden, gibt es noch nicht. Es wurde auch nie genug Reklame dafür gemacht.

Im offenen Brief wird gefordert, dass Sie als Kläger vor Gericht auftreten können.

Wir haben immer wieder auf das reale Problem hingewiesen, dass es in Luxemburg keine Jurisprudenz zu Diskriminierungen gibt. Kosten, Angst, Dauer und Ungewissheit – es gibt viele Gründe, warum vor einer Klage zurückgeschreckt wird. Alleine klagen Betroffene nicht, außer im Bereich der Arbeit, wo sie die Gewerkschaften an ihrer Seite wissen. Die anderen Diskriminierungen landen nicht vor Gericht, sodass sich keine Präzedenzfälle ergeben, die nicht zuletzt auch ein stärkeres Bewusstsein für Gleichbehandlung schaffen würden.

Wir selber fordern nicht unbedingt, vor Gericht ziehen zu können, wenn wir nicht auch die nötigen Mittel dafür bekommen. Es gibt zudem fast keine spezialisierten Anwälte, die sich in die Materie eingearbeitet haben. Das ist schon fast schockierend. Wir haben auch schon Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, die in anderen Ländern zu Verurteilungen geführt hätten – bei uns führten sie zu nichts.

Was hat es mit der Forderung auf sich, dass die Nationalitätals Diskriminierungsgrund im CET-Gesetz anerkannt werden soll?

Die Nationalität als Diskriminierungsgrund wurde 2017 gesetzlich anerkannt und steht im Art. 1 des Gleichbehandlungsgesetzes. Wir wurden damals zwar gefragt, ob wir auch diese Diskriminierungsfälle übernehmen würden, aber dann ging im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens verloren, das auch im Gesetz zu verankern.

Wir haben schon mehrfach beim Parlament interveniert, aber keine Antwort erhalten. Es gibt also mit der Nationalität einen weiteren Diskriminierungsgrund, aber keine Anlaufstelle dafür.

Inwieweit geht die Politik auf Sie ein?

Das könnte um einiges besser laufen. Ein Beispiel: Die Sozialversicherung erkennt die Studienjahre an, die im Alter von 19 bis 27 Jahre absolviert wurden. Wer danach studiert, wie unsere Klientin, die erst Berufserfahrung sammelte und mit 29 Jahren ihr Studium begann, bekommt keine Studienjahre für die Pension angerechnet. Das ist schlimm für die Betroffenen und klar eine Altersdiskriminierung, wenn man vom Life-Long-Learning ausgeht.

Die lapidare Antwort dieser Regierung lautete, dass das Regierungsprogramm für diesen Fünfjahreszeitraum keine Gesetzesänderungen vorsieht und sie daher nicht plant die bestehende Diskriminierung abzuschaffen. Dass die nächsten fünf Jahre nichts gegen diese Diskriminierung unternommen werden soll – das geht schon weit.

155 Beschwerden nahm das Centre pour l’Egalité de Traitement (CET) im Jahr 2019 entgegen – das ist ein neuer Rekord. Meist kommen sie von Männern in der Altersgruppe zwischen 41 und 50 Jahren, rund 40 Prozent der Klagen stammen von Luxemburgern und rund 60 Prozent von EU-Bürgern. Das häufigste Diskriminierungsmotiv ist seit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention im Jahr 2011 die Behinderung – 37 Fälle (24 Prozent). An zweiter Stelle stehen Diskriminierungen aufgrund der „tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer Rasse oder ethnischen Gruppe“ – 31 Fälle (20 Prozent). Es folgen das Geschlecht mit 18 Fällen, die Religion oder Überzeugung mit neun Fällen, das Alter mit acht Fällen und die sexuelle Orientierung mit sechs Fällen. In 18 Fällen machte das Opfer mehrere bis alle Diskriminierungsgründe geltend. Unter „Andere“ fallen 28 Fälle: Belästigungen, die nicht auf einem der Diskriminierungsgründe des CET basieren oder Reorientierung an andere Stellen. Bei den Anwendungsbereichen liegen der Zugang zu und die Erbringung von Waren und Dienstleistungen (46 Fälle) an erster Stelle vor der Arbeit (36), der Schule (15) und Soziales (neun). In 57 Prozent der Fälle war das CET in der Lage, das Problem des Antragstellers zu lösen oder Beratung und Orientierung zu bieten. Ein Fünftel der Kläger zog sich im Laufe der Prozedur zurück. Das CET achtet auch auf diskriminierende Stellenangebote. Deren Anzahl ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich gesunken: 2019 waren es nur noch 44 Anzeigen die eine Sensibilisierungsaktion des CET zur Folge hatten.

