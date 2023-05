Neuer Rekord: Das Zentrum für Gleichbehandlung war im Jahr 2022 mit 240 Fällen von Diskriminierung befasst, darunter 221 neue Dossiers.

Zentrum für Gleichbehandlung

Immer wieder Diskriminierung aufgrund der Herkunft

Mit 221 neuen Fällen von Diskriminierung musste sich das „Centre pour l’égalité de traitement“ (CET) im Jahr 2022 beschäftigen. Hinzu kamen 19 Dossiers, die in vorherigen Jahren nicht abgeschlossen werden konnten. „Die Zahl der neuen Dossiers hat sich in den vergangenen sechs Jahren praktisch verdoppelt“, bemerkte CET-Direktorin Nathalie Morgenthaler bei der Vorstellung des Jahresberichts am Mittwoch.

Von 155 Fällen im Jahr 2019 auf 240 im letzten Jahr

Der Rekord von 2021, als 203 neue Anfragen beim CET eingingen (hinzu kamen 42 Dossiers aus den Vorjahren), sei demnach erneut gebrochen worden. Zum Vergleich: 2019 waren es insgesamt 155 Anträge.

Zum zweiten Mal dominierte die ethnische Herkunft als Diskriminierungsgrund (48 Fälle, 20 Prozent). Dies war ein erstes Mal der Fall im Jahr 2021 (60 Fälle). Seit 2012 führte dagegen stets die Behinderung die Liste an, die nun mit 38 Fällen auf Platz zwei liegt. Darüber hinaus zählen das Geschlecht (32 Fälle), die Religion (13 Fälle), das Alter (9 Fälle) sowie die sexuelle Orientierung (5 Fälle) zu den sechs gesetzlich festgelegten Diskriminierungsmotiven. Einen Anstieg gab es unterdessen in der Kategorie „Mehrfachdiskriminierung“ mit 32 Fällen (gegenüber 16 im Jahr 2021).

Die Zahl der neuen Dossiers hat sich in den vergangenen sechs Jahren praktisch verdoppelt. Nathalie Morgenthaler, Direktorin des CET

63 Dossiers liefen unter „Sonstiges“. „Darunter Fälle von Belästigung, die nicht unter ein Motiv des CET fallen, genau wie jede Art von Informationsanfragen sowie alle anderen Fälle, die nicht in den Kompetenzbereich des CET fallen. Dazu gehören etwa alle Beanstandungen, die auf der Nationalität beruhen; ein Motiv, das nicht vom CET abgedeckt wird“, präzisierte die Direktorin des CET.

Am Mittwochmorgen wurde der Jahresbericht Kammerpräsident Fernand Etgen (M.) ausgehändigt. Das CET war durch (v.l.n.r.) Benoît Reiter, Sylvie Kerger, Patrick Hurst (Präsident) und Nathalie Morgenthaler (Direktorin) vertreten. Foto: CET

109 Fälle konnten geklärt werden

In 109 Fällen konnte das Zentrum für Gleichbehandlung das Problem lösen, die Person beraten oder weiterorientieren. 18 Mal durfte das CET nicht eingreifen, weil das Gericht bereits mit dem Fall befasst war. 41 Mal konnte kein diskriminierendes Element festgestellt werden. 61 Mal zogen sich die Kläger zurück. Elf Dossiers konnten bis zum 31. Dezember 2022 nicht abgeschlossen werden.

Systematisch analysierte das Zentrum für Gleichbehandlung auch die im Jahr 2022 veröffentlichten Stellenangebote. 79 verstießen gegen das Gleichbehandlungsgebot. In 77 Fällen war die Stelle nur für ein Geschlecht ausgeschrieben. In einer Anzeige war das Alter vorgegeben und in einer anderen sowohl das Geschlecht als auch das Alter.

Europaschule fällt durch getrennten Sportunterricht auf

Jeder eingehende Fall wird in eine Kategorie eingegliedert. Der Erfassungsbereich Arbeit stellt mit 34 Prozent die häufigste Kategorie dar, gefolgt von „Zugang zu und Versorgung mit öffentlich verfügbaren Gütern und Dienstleistungen, einschließlich Wohnraum“ mit 31 Prozent.

In der Kategorie „Bildung“ wurden zwölf Fälle aufgelistet. „So hatte etwa eine Europaschule entschieden, Mädchen und Jungen im Sportunterricht voneinander zu trennen“, berichtete Nathalie Morgenthaler. Solche Entscheidungen dürften wohl getroffen werden, müssten dann jedoch klar begründet sein. Trotz mehrerer Nachfragen konnten die genauen Gründe in diesem speziellen Fall jedoch nicht in Erfahrung gebracht werden. „Deshalb können wir nicht einschätzen, ob die Entscheidung vertretbar ist oder nicht.“

Zwischen 2012 und 2020 war Behinderung ununterbrochen das häufigste Motiv für Diskriminierungen. Foto: Getty Images

Neues Gesetz lässt auf sich warten

„Es gibt immer wieder Dossiers, wo sich das CET im Sinne der Menschen flexiblere Lösungen wünschen würde. Da die Regierung aber Missbräuche befürchtet, geht sie nicht auf unsere Empfehlungen ein“, kritisierte Nathalie Morgenthaler. Tatsächlich sei die Handhabe des CET sehr beschränkt.

Da die Regierung Missbräuche befürchtet, geht sie nicht auf unsere Empfehlungen ein. Nathalie Morgenthaler, Direktorin des CET

„Seit Langem fragen wir nach mehr Druckmitteln und einem neuen Gesetz. Vor genau einem Jahr bei der Vorstellung des Jahresberichts 2021 wurde uns von der Chamber zugesichert, dass der neue Gesetzestext fast fertig wäre. Inzwischen liegt eine erste Version vor, in die so weit alle unsere Forderungen eingeflossen sind, sodass wir zufrieden sind. Jetzt bleibt abzuwarten, wie lange die ganze Prozedur noch dauert und was die verschiedenen Akteure wie Chamberkommission und Staatsrat dazu sagen“, gab Nathalie Morgenthaler zu bedenken.



Langjährige Forderungen sollen endlich umgesetzt werden

Zu den langjährigen Forderungen gehört etwa der Wunsch nach einer klaren Definition des CET als „organisme indépendant doté de la personnalité juridique“. Zudem soll das Zentrum für Gleichbehandlung Fälle vor Gericht bringen und noch dazu europäische sowie internationale Gerichte befassen können.

Auch sollen weitere Diskriminierungsmotive zu den Kompetenzen des CET hinzugefügt werden, darunter endlich auch die Nationalität, die bereits 2017 als Diskriminierungsgrund in der nationalen Gesetzgebung verankert wurde. „Expressis verbis soll auch präzisiert werden, was alles als Diskriminierung zu verstehen ist, etwa Hatespeech, Mehrfachdiskriminierungen oder Segregation“, so die Direktorin des CET. Gegenparteien sollen überdies dazu verpflichtet werden, dem CET Informationen auszuhändigen. Darüber hinaus soll die Richtlinie über die Freizügigkeit der arbeitenden Menschen und ihrer Familien in dem überarbeiteten Gesetz umgesetzt werden.

Zum Zentrum für Gleichbehandlung Das „Centre pour l’égalité de traitement“ (CET) wurde im Rahmen des Gesetzes vom 28. November 2006 gegründet. Das CET arbeitet unabhängig und hat die Aufgabe, die Gleichbehandlung aller zu fördern, zu analysieren und zu beobachten beziehungsweise eine Diskriminierung aufgrund von rassischer oder ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion oder Glaubensbekenntnis, Behinderung oder Alter zu verhindern. Das Zentrum für Gleichbehandlung veröffentlicht Berichte, gibt Empfehlungen und erstellt Studien sowie Informationsmaterial zu allen Fragen rund um das Thema Diskriminierung. Diskriminierungsopfern beziehungsweise Personen, die sich diskriminiert fühlen, hilft das CET durch ein Beratungs- und Orientierungsangebot im Hinblick auf die geltende Gesetzgebung. Alle Infos: www.cet.lu

