Zwei Tage vor den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen, kündigt Jean-Paul Hoffmann seinen Rücktritt aus der Geschäftsleitung des Senders an.

Direktor von Radio 100,7 legt Amt nieder

(TJ) - Mit der Begründung, es sei nach fünf Jahren Zeit für einen Wechsel an der Spitze, hat Jean-Paul Hoffmann als Direktor des staatlichen Radiosenders 100,7 am Freitag seinen Rücktritt bekanntgegeben.



Unter der Leitung von Hoffmann habe der Sender seine Zuhörerschaft um 75 Prozent vergrößert und seinen Online-Auftritt mitsamt App modernisiert, heißt es in einem Facebook-Post. Am Donnerstag sei der Verwaltungsrat des Senders, der an diesem Wochenende sein 25-jähriges Bestehen feiert, über die Entscheidung informiert worden. Hoffmann bleibt bis Ende November auf seinem Posten.



Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch unklar, zuerst müsse eine diesbezügliche Auswahlprozedur in die Wege geleitet werden, heißt es in dem Post.