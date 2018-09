Justizminister Felix Braz gab am Dienstag die Namen der beiden Direktionsbeauftragten der neu geschaffenen Strafvollzugsverwaltung bekannt.

Direktion der Strafvollzugsverwaltung vorgestellt

(mth/str) - Seit dem 15. September hat eine neu geschaffene Behörde die Verwaltung des Strafvollzugs in Luxemburg übernommen. An der Spitze werden Serge Legil als Direktor und Caroline Lieffrig als Vizedirektorin stehen, wie Justizminister Felix Braz am Dienstag am Rand eines Pressetermins bekannt gab.

Serge Legil arbeitete zuvor in der Verwaltung des staatlichen Bürgerbeauftragten (Ombudsman).

Die Reform des Strafvollzugs im Überblick: Wiedereingliederung als Ziel Der Strafvollzug in Luxemburg steht vor einer Runderneuerung. Nicht ohne Grund, denn die Grundlage der aktuellen Texte stammt von 1964. Im Mittelpunkt wird künftig die Wiedereingliederung von Strafgefangenen in die Gesellschaft stehen.

Der Strafvollzug wird damit einer eigenständigen Verwaltung unterstellt, vergleichbar mit Polizei und Zoll. Die Behörde ist verantwortlich für das alltägliche Leben des Insassen, von Arbeit, Bildung, Gesundheit bis hin zu Disziplinarfragen.

Der Vollzug von Verurteilungen untersteht allerdings nach wie vor der Justiz im Rahmen einer ebenfalls neu geschaffenen Strafvollzugskammer – also einem Gericht, das sich mit der Vollstreckung von Urteilen befasst. Ihr unterstehen die Entscheidungen über Hafterleichterung, Bewährung oder etwa elektronische Überwachung.