Digitalisierung: Noch ausbaufähig

Der für den öffentlichen Dienst zuständige und für die Digitalisierung delegierten Minister Marc Hansen könnte eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der Krise spielen.

Digitalisierung bedeutet Vorsprung. Dass dieser Ausdruck mehr als reine Phrasendrescherei ist, kann man momentan in der Corona-Krise erkennen. Wie gut die Unternehmen und damit die Fiskalkraft der Länder durch die Krise kommen, hängt auch davon ab, wie gut sie vorher in Sachen Digitalisierung aufgestellt waren. Dementsprechend wird Luxemburgs Bruttoinlandsprodukt wegen der Coronakrise voraussichtlich nicht so stark sinken wie in anderen EU-Staaten.

Dies hängt größtenteils damit zusammen, weil im Land ein hoher Anteil der Arbeitnehmer im Dienstleistungs- und Informationssektor beschäftigt ist ...