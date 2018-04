Die Schule ist mit den Kindern ebenso überfordert wie die Kinder mit der Schule.

Dieser Plan geht nicht auf

Michèle GANTENBEIN

Die Regierung ist stolz auf ihre Bildungspolitik. Den Erfolg macht sie in erster Linie an den finanziellen Mitteln fest, die sie in das Bildungswesen investiert. Finanzielle Mittel sind wichtig. Noch wichtiger aber ist die Frage, ob das, was damit geschaffen wird, die Probleme löst, die die Politik vorgibt zu lösen. Das muss bezweifelt werden.

Minister Claude Meisch hat Bildungsreformen im Eiltempo umgesetzt, mit dem Ziel die Unterrichtsqualität zu verbessern. Das ist bislang nicht zu beobachten. Was man hingegen feststellt, ist, dass immer mehr Kinder Verhaltensprobleme und Lernstörungen aufweisen, dem Unterricht nicht folgen können, ihn stören und die Lehrer an den Rand der Verzweiflung bringen. Die Schule ist mit den Kindern ebenso überfordert, wie die Kinder mit der Schule.

Die Politik reagierte auf die gesunkene Lernfähigkeit der Kinder mit einer Absenkung der Lernanforderungen, zunächst in der Grundschule, dann in der weiterführenden Sekundarschule. Und setzte so die Abwärtsspirale in Gang. Dass dem so ist, erkennt man nicht zuletzt an den mangelhaften Sprach- und Schreibkompetenzen der Abschlussschüler und an der Ausbildungs- und Arbeitsuntauglichkeit vieler Jugendlicher. Die Politik leugnet diese Tatsache jedoch hartnäckig und versperrt sich so jeder Diskussion über die eigene Verantwortung am generellen Leistungsabfall.

Stattdessen verspricht sie den überforderten Schulen mehr Lehrer, Sonderpädagogen und andere Hilfskräfte und spielt die Probleme herunter. Gestern noch sprach Claude Meisch im Parlament in Bezug auf besonders schwere Fälle massiv gestörter Kinder von einem Randphänomen und tat so, als ob die vielen weniger schwerwiegenden Fälle dank seiner Maßnahmen in den Griff zu bekommen seien.

Dass er gerade mit einem akuten Lehrernotstand zu kämpfen hat, der auch in den kommenden Jahren nicht aus der Welt geschafft sein wird, klammert er völlig aus. Ebenso klammert er aus, dass er gerade dabei ist, mit den aus der Not geborenen Rekrutierungsmaßnahmen die Qualität der Lehrerausbildung und des Unterrichts aufs Spiel zu setzen.



Und das in Zeiten, in denen die Anforderungen an die Lehrer immer anspruchsvoller werden. Das, was ihnen heute abverlangt wird, ist von kommenden Lehrergenerationen nicht mehr zu bewältigen, weil sie selbst nicht über die Kompetenzen verfügen, die sie brauchen, um Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Kein Wunder also, dass die Zahl der Lehramtsanwärter zurückgeht.

Wer sich dennoch für den Lehrerberuf entscheidet und sich darauf freut, den Kindern etwas beizubringen, schlägt recht bald auf dem harten Boden der Tatsachen auf. Viele brennen aus, stumpfen ab oder suchen nach Fluchtwegen. Viele Lehrer ziehen sich aus dem direkten Unterricht zurück und nutzen nur allzu gerne Angebote, die es ihnen erlauben, möglichst wenig vor der Klasse zu stehen. Frauen flüchten in die familienfreundlichen und gut bezahlten Halbtagsjobs bei vollem Feriengenuss, Männer bevorzugen administrative Posten in Schulkomitees oder anderen Gremien. Sie alle sind Zeugen eines Systems, das vor den Herausforderungen zu kapitulieren scheint.

Was sich da am Bildungshorizont zusammenbraut, ist mehr als nur ein kleiner Schauer. Das Schulsystem steckt in einer handfesten Krise, die mit Personal behoben werden soll, das das System nicht mehr hergibt. Dieser Plan kann nicht aufgehen.