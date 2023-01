Vom Jagdverbot während der Schulferien bis zur Wiedereröffnung eines Geburtshauses - acht neue Petitionen werden in den nächsten Tagen online gehen.

Politik 2 Min.

Vom Zigarettenverkauf bis zum Jagdverbot

Diese Petitionen können Sie ab dieser Woche unterschreiben

Florian JAVEL Vom Jagdverbot während der Schulferien bis zur Wiedereröffnung eines Geburtshauses - acht neue Petitionen werden in den nächsten Tagen online gehen.

Acht neue Petitionen wurden vom zuständigen parlamentarischen Ausschuss freigegeben. Petition 2550 über das Anliegen einer Petentin, Beschäftigungsverträge mit Schülern und Studenten auch außerhalb der Schulferien zu ermöglichen, lag zwar bereits Ende letzten Jahres auf dem Tisch, wurde allerdings erst vorige Woche von der Präsidentenkonferenz abgesegnet. Die Petition kann nun innerhalb der nächsten Tage unterschrieben werden.

Nancy Arendt: „Doch, Petitionen bewirken immer etwas“ Was bringen Petitionen wirklich? „Nichts!“, werden einige antworten. „Viel!“, findet dagegen die Präsidentin der Petitionskommission, Nancy Arendt (CSV).

Unter den neuen und nun freigegebenen Petitionen setzt sich der Autor der Petition 2580 dafür ein, dass sich ein Jagdverbot an Wochenenden, Feiertagen und während der Schulferien durchsetzt. Ziel sei es, „den Schutz aller Personen, die sich entweder allein oder in der Gruppe am Wochenende in den Wald begeben, zu gewährleisten“. Um Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, zudem davor zu schützen, rückfällig zu werden, bietet Petition 2586 eine Lösung an: den Zigarettenverkauf an Tankstellen verbieten.

Eine Gesetzgebung, die imstande ist, „Bürger in den Suizid zu treiben“

Petition 2582 möchte die Wiedereröffnung des Bartringer Geburtshauses „Lunata“ bewirken. Anfang Dezember letzten Jahres war das Geburtshaus geschlossen worden, da der legale Rahmen dafür nicht gegeben war. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) kündigte daraufhin allerdings an, mit den betroffenen Akteuren in Kontakt treten zu wollen.

Der Autor der Petition 2548 möchte ebenfalls eine politische Entscheidung der letzten Monate rückgängig machen. Anfang Dezember 2022 gab das Mobilitätsministerium bekannt, verschiedene Buslinien, die Industriegebiete zu den Zeiten der Schichtwechsel anfahren, einstellen zu wollen. Der Petent möchte nun die Abschaffung der Buslinien verhindern. Es sollen „Anpassungen und Lösungen mit den betroffenen Menschen und Industrien gefunden werden, sodass alle zufrieden sind“.

Petition 2548 möchte verhindern, dass verschiedene Buslinien, die Industriegebiete zu den Zeiten der Schichtwechsel anfahren, abgeschafft werden. Foto: Guy Jallay





Petition: Urlaub aus familiären Gründen soll verlängert werden Acht neue Petitionen wurden genehmigt: Von Spielautomaten in Kneipen bis zu Ladestationen für E-Autos ist eine bunte Palette an Themen vorhanden.

Die restlichen Petitionen machen sich für den Bau eines Sportzentrums in Belval mit einem olympischen Schwimmbecken (2587) und die Durchsetzung einer Auflage, nach der Dienstleister im Falle einer stillschweigenden Vertragsverlängerung Konsumenten darüber vorab informieren müssen (2584), stark. Zudem verlangt der Autor der Petition 2558 eine Aufwertung der Pensionsansprüche von Handwerkern, sodass „alle Handwerker, die im Privatsektor gearbeitet haben, dieselbe Pension zusteht wie Staatsangestellten, der CFL und den Gemeinden“.

Zudem zeigt sich ein Petitionär (2582) über die rechtlichen Termini, die im Falle eines Urteils oder eines Antrags im Kontext des „Bail à loyer“ gebraucht werden, empört: Bei den Begriffen „déguerpissement“ oder „expulsion“ handele es sich um Termini, „die sich auf die Psyche der Menschen auswirken und die imstande sind, Bürger zu stigmatisieren, marginalisieren und schlussfolgernd - in den Suizid zu treiben“, so der Petent. Dieser verlangt die Überprüfung, Abschaffung und die Substituierung dieser Begriffe.

Mehr Petitionen auf: petitionen.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.