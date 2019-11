Diese Mauer muss weg

Seit dem 9. November 1989 ist die Berliner Mauer Geschichte. Und mit ihr die Trennung zwischen Ost- und West-Deutschland. Heute bereitet eine andere Mauer in Deutschland zunehmend Sorgen.

Er muss sich vorkommen wie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und doch tut der diensthabende Offizier am Grenzübergang an der Bornholmer Straße am 9. November 1989 das Richtige: Er lässt den Schlagbaum heben, öffnet das DDR-Gefängnis und ebnet den Weg zur Wiedervereinigung.

Mutige Bürger, weitsichtige Politiker

Dass seit 1990 nun am 3 ...